Mi esposa dulce es imposible de resistir, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Mi esposa dulce es imposible de resistir, sigue la historia de una mujer que tiene gemelos, pero pierde a uno de sus hijos por culpa de su papá. Por ello, decide emprender una búsqueda en compañía de su otro hijo, siete años después.

¿De qué trata Mi esposa dulce es imposible de resistir?

Mi esposa dulce es imposible de resistir sigue la historia de Ana y Carlos, quienes pasan una noche juntos en un momento de emoción, lo que provoca que nazcan gemelos de su encuentro imprevisto.

El papá de los hijos de Ana se roba a uno de los bebés, por lo que Ana se queda solo con uno. Después, Ana regresa a tratar de encontrar a su hijo Luis. Sin reconocerse, ella y Carlos se enamoran tras reencontrarse.

Daniel encuentra a su gemelo perdido, Luis. Carlos descubre la verdad y revela todo en una fiesta familiar. ¡Final feliz con gemelos reunidos y pareja junta!

¿Dónde ver Mi esposa dulce es imposible de resistir?

La serie se encuentra disponible en la plataforma de Goodshort y cuenta con un total de 80 episodios que se encuentran disponibles en el sitio web y la aplicación. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita antes de tener que ver el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama al buscarlo en la plataforma de Dailymotion por su nombre en inglés, Too Hot to Handle, Too Sweet to Resist. Ahí, puedes encontrar la historia completa en formato de película.

Otras series

Besos de Dolor: Una mujer que solía ser conocida como la Señorita Naranjo, era sumamente admirada por otras personas, pero quedó arruinada por su esposo, quien se casó por ella solo para vengarse. Por eso, ella decide tomar venganza.

¡Nunca más tu copiloto!: Sigue la historia de Mónica Castro, una mujer que estuvo en una relación en secreto con el capitán Rafael Pérez por cinco años. El amor la llevó a renunciar a la oportunidad que tenía de ascender a ser capitana, por lo que se conformó con ser su copiloto durante todo ese tiempo.

Flores que Buscan Venganza: Nova fue separada de su madre cuando ella era apenas una niña. Su madre era una florista, que tenía un problema en la pierna y enfrentó problemas con un hombre millonario y abusivo. Cuando ella busca un regalo para su mamá, tiene un accidente con un hombre millonario que iba en su auto. Después, la adopta como su hija, aunque no le miente y veinte años después, incita a la joven a buscar a sus padres biológicos.