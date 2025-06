¡Nunca más tu copiloto! o Capitana de su propio cielo, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical ¡Nunca más tu copiloto!, también conocida como Capitana de su propio cielo, nos revela lo que sucede cuando una mujer renuncia a un amor que nunca le ha dado lo que ella desea.

¿De qué trata ¡Nunca más tu copiloto!?

¡Nunca más tu copiloto! sigue la historia de Mónica Castro, una mujer que estuvo en una relación en secreto con el capitán Rafael Pérez por cinco años.

¡Nunca más tu copiloto! ı Foto: Especial

El amor la llevó a renunciar a la oportunidad que tenía de ascender a ser capitana, por lo que se conformó con ser su copiloto durante todo ese tiempo.

Al descubrir que él seguía ligado a su primer amor, rompió definitivamente la relación. Solicitó ascender de puesto, convirtiéndose en la primera mujer capitana del Grupo Celestial, eligiendo una ruta que jamás se cruzaría con la de Rafael.

¿Dónde ver ¡Nunca más tu copiloto!?

La serie cuenta con un total de 70 episodios disponibles en Goodshort, donde puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar la historia en el sitio web.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por alguno de sus nombres en inglés, She Chose Her Own Altitude, Captain of Her Own Sky o No Longer his Copilot en plataformas como YouTube, TikTok y Dailymotion. En este último, encontrarás el drama en formato de película.

Otras series

Flores que Buscan Venganza: Nova fue separada de su madre cuando ella era apenas una niña. Su madre era una florista, que tenía un problema en la pierna y enfrentó problemas con un hombre millonario y abusivo. Cuando ella busca un regalo para su mamá, tiene un accidente con un hombre millonario que iba en su auto. Después, la adopta como su hija, aunque no le miente y veinte años después, incita a la joven a buscar a sus padres biológicos.

La receta para enamorar a un millonario: Sigue la historia de historia de Evelyn, una mujer que fue traicionada y por casualidad, conoce a Leo. Por un malentendido es que ambos comienzan a acercarse. A medida que enfrentan juntos los líos familiares, entre discusiones y apoyo mutuo, surge algo más entre ellos.

La Pequeña Estrella que Todos Adoran: Nina Lara fue señalada de haber quedado embarazada sin estar casada, un escándalo que cambia su vida por completo. Seis años después, su hija Olga presenta varios rasgos genéticos con Cruz. Al enterarse, el padre de Pedro ordena la búsqueda de la pequeña, pues piensa que se trata de su nieta.