La Pequeña Estrella que Todos Adoran, ¿Dónde ver el drama chino completo?

El drama en formato vertical titulado La Pequeña Estrella que Todos Adoran, sigue la historia de una mujer que resultó embarazada de un encuentro fugaz. Posteriormente, su hija comienza a mostrar rasgos de su familia paterna, lo que lleva a un encuentro emotivo.

¿De qué trata La Pequeña Estrella que Todos Adoran?

La Pequeña Estrella que Todos Adoran sigue la historia de Nina Lara, una mujer que fue señalada de haber quedado embarazada sin estar casada, un escándalo que cambia su vida por completo. Esto por un encuentro fugaz con Pedro Cruz.

Seis años después, su hija Olga presenta varios rasgos genéticos con Cruz. Al enterarse, el padre de Pedro ordena la búsqueda de la pequeña, pues piensa que se trata de su nieta.

A pesar de que Ana Lima pone varios obstáculos para evitar el encuentro, al final padre e hija logran reunirse y encuentran la felicidad juntos.

¿Dónde ver La Pequeña Estrella que Todos Adoran?

La serie cuenta con 53 episodios en total, que se encuentran disponibles en la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia a través de su sitio web o la aplicación.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en Dailymotion y YouTube por el nombre, From Stranger to Daddy in One Test. En esos sitios, puedes encontrar el drama en formato de película.

Otras series

