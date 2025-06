Mi novia es una fiera, ¿Dónde ver el drama de un repartidor que sale con una jefa mafiosa?

Mi novia es una fiera sigue la historia de un hombre que interfiere en la pelea de los bienes de una familia y salva a la protagonista, quien se enamora de él y hace todo lo posible para tenerlo a su lado.

¿De qué trata Mi novia es una fiera?

La historia de Mi novia es una fiera comienza con Luis, que trabaja repartiendo comida, se ve envuelto por accidente en una pelea entre Teresa y su tío, Alberto, un hombre que planea apoderarse de los bienes de la familia Abel.

Para proteger a Teresa, Luis se interpone y recibe un disparo en su lugar, lo que provoca que ella se enamore profundamente de él. Mientras tanto, Luis ya está comprometido con Sandra, cuya familia es extremadamente ambiciosa y lo presiona constantemente por dinero.

A pesar de los esfuerzos y sacrificios de la madre de Luis, exigen aún más antes de la boda, lo que deja al joven atrapado en una situación insostenible. Cuando Teresa descubre el maltrato y la presión que sufre Luis por parte de Sandra y su familia, decide tomar cartas en el asunto de forma drástica.

En el día de la boda, Teresa irrumpe con determinación, se lleva a Luis frente a todos y, con esa acción valiente y llena de pasión, terminan casándose. Así comienza una relación forjada en la adversidad, donde el amor surge de la lealtad, el sacrificio y la valentía, posicionando a Teresa como una “fiera” que no teme luchar por lo que siente.

¿Dónde ver Mi novia es una fiera?

La serie cuenta con un total de 99 episodios, disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en Dailymotion en formato de película al buscarla por su nombre en inglés, The Reckoning of Gold and Blood en varios canales del sitio web.

Otras series

Amor Relámpago: El CEO me Adora sin Límites: Anna es una mujer que fue traicionada por su hermana y su prometido en un momento lleno de drama. Por ella, se casa con un magnate empresarial de manera espontánea. Es así como Anna comienza a tener una racha de éxitos, al destrozar a quienes la traicionaron e incluso fundar su propia empresa. Todo esto siendo protegida y acompañada por su esposo, quien aparece en los momentos ideales.

De la Traición al Triunfo: Elena, la legítima hija de los Vargas, fue víctima de la traición de su propia prima Nuria, quien la expulsó de la familia y la dejó en la ruina. Tras ese golpe, Elena renació con determinación: recuperó fragmentos de su memoria para localizar tesoros escondidos y reunir capital. Con ese nuevo respaldo, se lanzó al mundo de las inversiones.

Vengar la Ofensa Después de Revivir: Elena Reyes es la hija verdadera de la familia Ríos. En su vida pasada, la joven fue sometida a constantes intrigas por parte de la falsa hija y sus tres hermanos. Aunque fue envenenada y obligada a casarse con un muerto, cuando renace encuentra una nueva oportunidad del destino. Es así que en su nueva vida, Elena utiliza a su favor todo lo que sabe del pasado para conseguir lo que quiere.