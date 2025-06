De la Traición al Triunfo, ¿Dónde ver el drama chino de una venganza elegante?

El drama en formato vertical De la Traición al Triunfo, sigue la historia de una mujer traicionada por su prima Nuria y despojada de su herencia, pero que reconstruye su vida con inteligencia y determinación, desenmascarando a su prima en le proceso de su éxito.

¿De qué trata De la Traición al Triunfo?

De la Traición al Triunfo sigue la historia de Elena, la legítima hija de los Vargas, fue víctima de la traición de su propia prima Nuria, quien la expulsó de la familia y la dejó en la ruina.

De la Traición al Triunfo ı Foto: Especial

Tras ese golpe, Elena renació con determinación: recuperó fragmentos de su memoria para localizar tesoros escondidos y reunir capital. Con ese nuevo respaldo, se lanzó al mundo de las inversiones, desafiando las difamaciones orquestadas por Nuria y las constantes presiones de los Vargas.

Cuando llegó el gran evento de inversión, Elena demostró su valía y obtuvo una victoria inesperada.

En ese momento, reveló las artimañas de Nuria y la forzó a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Al dejar atrás el pasado y junto a su amiga de confianza, Elena inició una nueva vida, demostrando coraje y la capacidad de forjar su propio destino

¿Dónde ver De la Traición al Triunfo?

La serie cuenta con un total de 65 episodios que se encuentran disponibles en la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la serie en la plataforma de Dailymotion, en formato de película con su nombre en inglés, You Can Live Well Alone.

Otras series

Vengar la Ofensa Después de Revivir: Elena Reyes es la hija verdadera de la familia Ríos. En su vida pasada, la joven fue sometida a constantes intrigas por parte de la falsa hija y sus tres hermanos. Aunque fue envenenada y obligada a casarse con un muerto, cuando renace encuentra una nueva oportunidad del destino. Es así que en su nueva vida, Elena utiliza a su favor todo lo que sabe del pasado para conseguir lo que quiere.

La vida sin Luz: Sigue la historia de Luz Soto, quien era la hija caprichosa y mimada de una familia adinerada, mientras que Sebastián Rivera era un joven talentoso pero de familia humilde. Sebastián fue inculpado y a pesar de que Luz quería estar con él, él terminó de manera definitiva con ella sin dudar, al sentirse engañado, sin saber que Luz esperaba un hijo.

Tras El Divorcio Empieza Mi Era de Asaltacunas: Sigue la historia de Beth Hart, una mujer que lo sacrificó todo con tal de que su familia estuviera bien, sin esperar que tendría que enfrentarse a una infidelidad. No solo eso, pues la mujer también sufre de juicio social y manipulación. Con la ayuda de Matthew, un legendario piloto de F1, joven y misterioso, recupera su poder.