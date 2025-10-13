Caí del cielo, y volví como demonio, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Caí del cielo, y volví como demonio es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que es desterrada y decide vengarse del cielo después de volverse la reencarnación de un demonio.

¿De qué trata Caí del cielo, y volví como demonio?

Caí del cielo, y volví como demonio es un drama en el que conocemos la historia de Ambar y Gael, una pareja que se encuentra comprometida, pero Selena decidió traicionarlos y acabó con toda la familia Guzmán.

Caí del cielo, y volví como demonio ı Foto: Especial

Es entonces que Ambar decide buscar justicia por su familia. Por ese motivo, desafió al Cielo Supremo, pero los dioses la condenaron y la arrojaron al vacío, sin tener piedad por su historia de traición y dolor.

En el Río del Destino, su alma renació como Luna, el demonio olvidado del abismo. Junto a Estela y Silvano, despertará el poder del inframundo para vengarse de quienes una vez la humillaron.

De este modo, comienzan a planear su venganza, prometiendo que cuando los tres demonio regresen, ni el Cielo podrá detenerlos.

¿Dónde ver Caí del cielo, y volví como demonio?

La serie cuenta con un total de 62 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, Dreams Where Gods Tremble. Encontrarás la historia completa en formato de película.

