El amor que desprecié se volvió cenizas, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El amor que desprecié se volvió cenizas es un drama chino en el que conocemos una historia llena de sacrificios, donde es malentendida una mujer que lo dio todo por la hija del hombre al que amaba.

¿De qué trata El amor que desprecié se volvió cenizas?

El amor que desprecié se volvió cenizas sigue la historia de cómo Pilar Ríos sacrificó su vida por salvar a su hijastra, Ángela Vargas, cuando ocurría un inesperado incendió que así marcó la vida de la protagonista.

El amor que desprecié se volvió cenizas ı Foto: Especial

Su esposo, Hugo Vargas, no estaba al tanto de su fallecimiento en ese momento, lo que dio lugar a una serie de malentendidos y coincidencias desafortunadas.

TE RECOMENDAMOS: Temporada de Halloween Casas del terror en la CDMX que pondrán a prueba tu valentía este octubre

Cuando finalmente salió a la luz la verdad, todos los malentendidos se aclararon y Hugo se arrepintió profundamente de no haber valorado su amor a tiempo.

¿Dónde ver El amor que desprecié se volvió cenizas?

La serie cuenta con un total de 80 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como YouTube o Dailymotion, así como otros sitios por algunos de sus nombres en ingles, The Unnoticed Heart. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Con cada esposa más fuerte, ¡conquistaré Veridia!: Nicolás Rivas, un hombre de 49 años que se encuentra en plena crisis, pero recupera su juventud y encuentra esposas. Para sobrevivir en esta era turbulenta, hizo un pacto con la general herida Noelia Pérez. Juntos se infiltraron en el campamento militar, iniciando así el camino de disputar el poder desde campesino hasta convertirse en general.

Mi madre es piloto de carreras: Elena decidió dejar a un lado su carrera para buscar al amor y ser feliz con su familia, sin sospechar que terminaría por ser traicionada por su esposo. Después de descubrir el engaño, la mujer decidió reaccionar de manera contundente. Se divorció de él y con la ayuda de Sean, un billonario completamente devoto a ella, comenzó a planear cómo regresarle a su ex su sufrimiento por la traición.

Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo: Bianca Silva se acostó con Rafael Pérez por accidente. Tras enterarse de la infidelidad de su novio, Bianca estalla de rabia y toma una decisión precipitada al decidir que se va a casar con Rafael, sin conocer que el sujeto es en realidad, el papá de su ex traidor.