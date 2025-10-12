Late el ADN de venganza, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Late el ADN de venganza es un drama chino en el que conocemos la historia de un hombre que reaparece después de haber descubierto un hecho que puede cambiar su vida.

¿De qué trata Late el ADN de venganza?

Late el ADN de venganza sigue la historia de Yael, el hermano gemelo de Daniel que diez años atrás, decidió fingir su muerte.

Late el ADN de venganza ı Foto: Especial

Ahora descubre que Daniel fue asesinado por su esposa Sofía en complicidad con su primo Jorge. Decidido a vengarlo, Yael asume la identidad de su hermano resucitado y se infiltra entre los familiares y enemigos que lo traicionaron.

Con una venganza cuidadosamente planeada, revelará los oscuros secretos de la familia Rodrigo y hará que todos los traidores paguen con su vida."

¿Dónde ver Late el ADN de venganza?

La serie cuenta con un total de 52 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, Impersonating Justice: The Twin Who Walked Again. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. La joven sufrió de manipulación por parte de Mónica, por lo que la culparon por la muerte de su abuela y su propia familia la mandó a un reformatorio infernal en el que tuvo que encontrar el modo de sobrellevar la traición.

El amor que desprecié se volvió cenizas: Pilar Ríos sacrificó su vida por salvar a su hijastra, Ángela Vargas, cuando ocurría un inesperado incendió. Su esposo, Hugo Vargas, no estaba al tanto de su fallecimiento en ese momento, lo que dio lugar a una serie de malentendidos y coincidencias desafortunadas.

Con cada esposa más fuerte, ¡conquistaré Veridia!: Nicolás Rivas, un hombre de 49 años que se encuentra en plena crisis, pero recupera su juventud y encuentra esposas. Para sobrevivir en esta era turbulenta, hizo un pacto con la general herida Noelia Pérez. Juntos se infiltraron en el campamento militar, iniciando así el camino de disputar el poder desde campesino hasta convertirse en general.