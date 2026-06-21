El regreso del verdugo: ¿Dónde ver la serie?

En la serie El regreso del verdugo Isaac Kane vive como padre soltero, marcado por un pasado que intenta ocultar. En otro tiempo fue el asesino más temido del planeta, pero tras prometerle a su esposa moribunda que nunca volvería a matar, decidió dejar atrás la violencia.

Su vida actual transcurre entre dificultades económicas y el esfuerzo por criar a su hija, hasta que todo cambia de manera brutal. La niña es secuestrada por una poderosa familia vinculada al crimen organizado, lo que obliga a Isaac a romper su juramento.

Con el dolor y la furia como motor, se abre camino contra la Mafia rusa, dispuesto a recuperar a su hija. En el proceso, revive la leyenda del verdugo implacable que alguna vez fue, un espectro que regresa para atormentar a quienes viven del mal.

El regreso del verdugo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver El regreso del verdugo?

El regreso del verdugo forma parte del amplio catálogo de series de la plataforma ReelShort. Puedes ver la serie a través de su página web oficial o descargando la app para dispositivos móviles y llevar el entretenimiento a donde quieras.

Los primeros 11 episodios de la historia están disponibles de manera gratuita. Sin embargo, para acceder a los 61 episodios completos será necesario suscribirse a la plataforma.

Aunque la serie fue creada originalmente en inglés, ReelShort cuenta con una versión doblada al español y con subtítulos.

Otra opción para ver El regreso del verdugo es TikTok, donde casa semana usuarios comparten capítulos o resúmenes de la historia.

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