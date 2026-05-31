Accidentalmente Contraté a un Multimillonario Esposo es una serie en formato vertical que ha causado sensación en redes sociales y acumula millones de reproducciones en ReelShort.

Descubre de qué trata esta historia y dónde puedes verla.

¿De qué trata Accidentalmente Contraté a un Multimillonario Esposo?

En un giro del destino, Emma, ​​una mujer en apuros, contrata a Oliver, un multimillonario, para que se haga pasar por su marido. Lo que comienza como una relación fingida rápidamente se convierte en un romance real cuando Oliver se enamora perdidamente de Emma.

Sin embargo, Emma está maldita y no puede enamorarse, perseguida por un hombre misterioso en sus sueños. A medida que su amor se profundiza, el secreto de Oliver amenaza con destruir su relación, y Emma se pregunta: ¿quién es este hombre que atormenta sus sueños?, ¿podrán superar sus obstáculos para estar juntos?

Accidentalmente Contraté a un Multimillonario Esposo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Accidentalmente Contraté a un Multimillonario Esposo: ¿Dónde ver la serie?

Accidentalmente Contraté a un Multimillonario Esposo es una serie que puede encontrarse disponible en ReelShort, una plataforma especializada en contenido en formato vertical. Para ver la historia necesitas descargar su aplicación en tu teléfono o dispositivo móvil.

La plataforma permite ver sin costo los primeros 10 capítulos, de 95 que conforman la producción.

También puedes disfrutar de la historia mediante plataformas como TikTok o YouTube, donde están disponibles algunos episodios. No obstante, se encuentra en idioma inglés.

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