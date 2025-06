Trillizos Accidentales con el Multimillonario, ¿dónde ver esta serie sobre un hombre que busca tener herederos?

En la serie Trillizos Accidentales con el Multimillonario, o Accidental Triplets with the Billionaire en inglés, Oscar, un empresario que necesita con urgencia un heredero para consolidar su futuro en la compañía, decide optar por la gestación voluntaria. Sin embargo, un error médico lo cambia todo: su muestra de esperma es implantada accidentalmente en Phoebe, quien había acudido a la clínica únicamente para realizarse un chequeo ginecológico de rutina.

Al descubrir la confusión, Oscar toma una decisión drástica y le propone a Phoebe un matrimonio por contrato, con el objetivo de garantizar que el embarazo llegue a término y así asegurar su linaje corporativo. Aunque la propuesta es totalmente inesperada para ella, Phoebe acepta el trato, y ambos se sumergen en una convivencia pactada que pronto se convierte en un viaje emocional y desafiante.

A lo largo de Trillizos Accidentales con el Multimillonario, la historia se desarrolla entre situaciones inusuales, dilemas personales y momentos de cercanía que pondrán a prueba sus convicciones, sentimientos y la naturaleza del vínculo que los une.

Lo que comenzó como un accidente clínico y un contrato estratégico podría transformarse en una conexión auténtica. La serie entrelaza drama, romance y toques de comedia en un relato poco convencional sobre familia, destino y amor inesperado.

¿Dónde ver Trillizos Accidentales con el Multimillonario?

La serie Trillizos Accidentales con el Multimillonario, o Accidental Triplets with the Billionaire en inglés, forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web oficial como mediante su app gratuita para dispositivos móviles.

Aunque fue grabada originalmente en inglés, la plataforma ofrece la posibilidad de cambiar el idioma desde el menú de configuración y activar subtítulos en español, lo que facilita su comprensión para el público hispanohablante. La historia completa está compuesta por 91 episodios, y para acceder a todos ellos es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, ReelShort permite ver sin costo los primeros 7 capítulos.

Adicionalmente, algunos fragmentos o episodios han sido compartidos en redes sociales como YouTube y TikTok. No obstante, estas versiones solo están disponibles en inglés y no ofrecen subtítulos, lo que puede dificultar su seguimiento para quienes no dominan ese idioma.

A continuación, te compartimos el link de YouTube donde puedes disfrutar de esta serie sobre un amor inesperado y un hombre que busca tener herederos.

Otras historias que te pueden interesar:

Rendida ante mi jefe peligroso: Clara, una joven camarera, lucha por cubrir las deudas médicas de su madre. Su vida cambia al conocer a Elliott, un empresario que la introduce en su mundo sofisticado. A pesar de las diferencias sociales y las manipulaciones de Elizabeth, una mujer cercana a Elliott, que intenta separarlos, Clara encuentra apoyo en él, reconstruye su autoestima y enfrenta los desafíos con valentía.