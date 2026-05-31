Atada al Honor es una serie en formato vertical que se ha posicionado entre los primeros lugares de reproducción de la plataforma Reelshort.

Conoce de qué trata la historia y dónde ver.

¿De qué trata la serie Atada al Honor?

Atrapada en un matrimonio concertado con Luca, el frío y peligrosamente seductor heredero de la mafia más poderosa en Colombia, Aria, la princesita inocente de otra familia mafiosa, debe decidir si entregar su cuerpo —y quizás su corazón— a un hombre que nació de la violencia es su mayor traición o su única chance de sobrevivir.

Atada al honor ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Atada al Honor: ¿Dónde ver la serie viral?

Atada al Honor es una producción de la plataforma ReelShort, la cual se puede disfrutar tanto desde su página web como mediante su aplicación móvil, disponible para descarga gratuita en dispositivos inteligentes.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 11 capítulos están disponibles de forma gratuita.

Aunque anteriormente la serie fue creada originalmente en inglés, ReelShort publicó una versión en español y con actores latinoamericanos.

Otra opción para ver la serie es TikTok o YouTube, donde los fans de la historia han publicado resúmenes y episodios de Atada al Honor.

@reelshortlat La obligaron a casarse con el hombre más peligroso de Colombia… pero nadie le advirtió lo difícil que sería no enamorarse de él. ❤️‍🔥 🎬 Atada al Honor | 30 de Mayo en ReelShort ♬ sonido original - ReelShort Latinoamérica - ReelShort Latinoamérica

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