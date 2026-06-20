Señorita, ¿qué les hizo a los sirvientes demonios?: ¿Dónde ver la serie viral?

Mis demonios sirvientes o Señorita, ¿qué les hizo a los sirvientes demonios?

Señorita, ¿qué les hizo a los sirvientes demonios? o Mis demonios sirvientes ha ganado popularidad en redes sociales durante los últimos días. La serie es una producción animada que se centra en un mundo dominado por las mujeres.

Señorita, ¿qué les hizo a los sirvientes demonios? o Mis demonios sirvientes, ¿de qué trata la serie?

Lucía Suárez, una oficinista obsesionada con el juego otome Sirvientes Demonios, siempre soñó con vivir dentro de esa historia.

Un accidente la hace caer del edificio y, al despertar, descubre que ahora es Lilith, la villana que maltrató a cuatro sirvientes demonios y murió por su venganza.

Frente a ella está Lyle, del clan Lepus, siendo castigado con un látigo. En ese momento irrumpen Kratos y Móder, con odio en la mirada y altos niveles de corrupción.

El sistema se activa y le advierte que debe conquistar a los sirvientes y reducir su corrupción o morirá. Mientras tanto, Jareth, encerrado en el Calabozo, ya alcanza un 97 de corrupción y se activa el primer evento de muerte.

Señorita, ¿qué les hizo a los sirvientes demonios? o Mis demonios sirvientes, serie ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Señorita, ¿qué les hizo a los sirvientes demonios? o Mis demonios sirvientes?

La serie Señorita, ¿qué les hizo a los sirvientes demonios? o Mis demonios sirvientes es una serie que está disponible dentro del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento en formato vertical accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para disfrutar de la serie completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros ocho episodios —de un total de 75— pueden verse de manera gratuita.

Por otro lado, algunos capítulos de esta serie han sido compartidos en redes sociales como YouTube en formato de película, en versión doblada al español.

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