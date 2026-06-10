Entre Cunas y Mentiras: ¿Dónde ver la serie de mentiras y venganza?

Cunas y Mentiras es una serie en formato vertical que ha ganado popularidad en redes sociales durante los últimos días.
Descubre de qué trata esta historia de mentiras y venganza, y dónde puedes verla.
¿De qué trata la serie Cunas y Mentiras?
La historia comienza con Astrid y su mejor amiga dando a luz el mismo día. Astrid, marcada por la pobreza, decide cambiar en secreto a su bebé por el de la amiga CEO, soñando con darle a su hija una vida de lujo.
Llanto Óseo, ¿Dónde ver el drama?
Sin embargo, la CEO descubre todo y, sin que Astrid lo sepa, vuelve a intercambiar a las niñas. A lo largo de los episodios, vemos cómo Astrid maltrata a la hija que cree ajena, mientras la verdadera crece bajo su techo.
Dieciocho años después, cuando su plan parece triunfar y la joven está a punto de entrar al mundo privilegiado, Astrid enfrenta la verdad más dolorosa: la hija que despreciaba siempre fue suya.
Entre Cunas y Mentiras: ¿Dónde ver la serie de intriga?
Cunas y Mentiras es un drama chino que se encuentra disponible en ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical.
Sólo ingresa al sitio web oficial o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite ver la serie en el momento que desees.
La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 12 episodios del drama. Sin embargo, para continuar con los 51 capítulos que conforman la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa.
La serie está creada originalmente en español, por actrices y actores argentinos, así que es accesible para el público hispanohablante.
Otra opción para ver Cunas y Mentiras es TikTok.
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