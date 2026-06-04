El inmortal caído: la promesa a su esposa muda, ¿dónde ver el drama chino?

El inmortal caído: la promesa a su esposa muda, también llamada El inmortal desciende La redención de su esposa muda, es un drama chino en formato vertical que ha ganado popularidad en los últimos días.
La historia se centra en Alejandro Vélez, un Inmortal Absoluto del Mundo Celestial, quien lo tenía todo hasta que una deuda millonaria con usureros lo obligó a reencarnar en el Mundo Mortal.
Poco después despertó en el cuerpo de un ludópata arruinado que murió por sus deudas y descubrió algo inesperado: estaba casado con Isabel Guzmán, una mujer de belleza celestial, muda y víctima de abusos crueles.
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Decidido a cambiar su destino, Alejandro juró salvar ese matrimonio. Con firmeza, comenzó a sanar las deudas, a limpiar el alma del hombre que habitaba y, sobre todo, a buscar la medicina que devolviera la voz a su esposa.
En esta nueva vida, Alejandro no sólo enfrentará los retos del mundo terrenal, sino que también demostrará que el verdadero poder está en proteger y amar.
¿Dónde ver el drama chino El inmortal caído: la promesa a su esposa muda?
El inmortal caído: la promesa a su esposa muda, también conocido como El inmortal desciende La redención de su esposa muda, es un drama chino que forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma especializada en contenido en formato vertical.
Aunque la serie fue originalmente grabada en chino, ya se encuentra disponible una versión con subtítulos en español.
Para mirar los 58 capítulos que conforman el drama completo, es necesario contar con una suscripción activa en ReelShort, sin embargo, puedes ver sin costo los primeros 11 episodios.
Otra opción es YouTube, donde la historia se encuentra en formato de película.
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