Soy el Rey del Mar y Sanador Legendario

Soy el Rey del Mar y Sanador Legendario es un drama chino en formato vertical que ha ganado popularidad en redes sociales durante los últimos días. La historia se centra en un sanador muy poderoso que decidió ocultar su identidad y vagar por las calles mientras todos creen que es un mendigo.

Conoce de qué trata la serie y dónde puedes verla.

¿De qué trata Soy el Rey del Mar y Sanador Legendario?

Un personaje legendario decidió ocultar su identidad y vagar por las calles disfrazado de mendigo. Mientras tanto, la hija mayor de un gobernante sufría una enfermedad misteriosa que nadie lograba curar, pese a la gran recompensa ofrecida.

Un día, la segunda hija del gobernante vio un anuncio sobre la recompensa y, al cruzarse con el mendigo que sostenía un cuenco desgastado, le dejó unas monedas. El hombre reconoció su gesto y le prometió cumplir un deseo.

Ella lo llevó a su casa, donde el gobernante dudó de que un mendigo pudiera sanar a su hija enferma. Sin embargo, el extraño mostró calma y aplicó sus extraordinarias habilidades, logrando un resultado sorprendente que cambió el destino de la familia.

Soy el Rey del Mar y Sanador Legendario ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Soy el Rey del Mar y Sanador Legendario: ¿Dónde ver el drama chino?

Soy el Rey del Mar y Sanador Legendario es un drama chino que se encuentra disponible en ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical.

Sólo ingresa al sitio web oficial o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite ver la serie en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 12 episodios del drama. Sin embargo, para continuar con los 84 capítulos que conforman la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en idioma chino, sin embargo, ReelShort publicó una versión con subtítulos en español.

Otra opción para disfrutar el drama es YouTube y TikTok, donde algunos usuarios han compartido capítulos o resúmenes de la historia en idioma inglés, puedes buscar la historia como I’m the Dragon King & Legendary Healer.

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