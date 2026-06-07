Detrás de la sonrisa de la secretaria Lima, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Detrás de la sonrisa de la secretaria Lima es un drama chino en el que seguimos la historia de una mujer que para vengar a su hermana, se hace pasar por una ingenua asistente para infiltrarse en la vida de un magnate.

¿De qué trata Detrás de la sonrisa de la secretaria Lima?

Detrás de la sonrisa de la secretaria Lima sigue la historia de Alicia Lima, una astuta cazadora para vengar a su hermana, se hizo pasar por una asistente ingenua y se infiltró al lado de Camilo Forte.

Detrás de la sonrisa de la secretaria Lima ı Foto: Especial

El presidente calculador ya había visto través de su actuación, pero permitió que ella siguiera mintiendo y representando su papel. Ambos se sondearon y mantuvieron una tensa batalla de voluntades.

¿Dónde ver Detrás de la sonrisa de la secretaria Lima?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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