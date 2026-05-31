El Rastro de tu Mirada, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El Rastro de tu Mirada es un drama chino en el que conocemos a una joven universitaria que se enamora de un magnate ciego, pero es obligada a dejarlo.

¿De qué trata El Rastro de tu Mirada?

El Rastro de tu Mirada sigue la historia de Camila, una universitaria que rescató y se enamoró de Gael, un magnate ciego. Obligada a dejarlo, le donó en secreto sus córneas antes de irse, lo que mostraba su buen corazón.

El Rastro de tu Mirada ı Foto: Especial

Criando sola a sus gemelos, años después debió regresar para salvar a su hija enferma. Hay que descubrir si la pareja será capaz de superar los malentendidos y si Gael podrá descubrir o no la verdad que esconde su pasado.

¿Dónde ver El Rastro de tu Mirada?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

La Chica de Pueblo Encuentra a su Señor Grande: Natalia, una chica de un pequeño pueblo cuya vida cambia de manera repentina a partir de su primer día en los Estados Unidos. La joven conoce entonces a un magnate de los negocios. Por azares del destino, ella pierde su virginidad con él y la cercanía entre ambos comienza a ser cada vez mayor.

La Mujer que se Marchó: Ana siempre mantuvo en secreto su origen poderoso. Ella no estaba interesada en ser admirada, sino en impulsar la carrera de su esposo, Enrique, a quien amaba con locura. Ella pensaba que era correspondida por su pareja y que vivían en armonía juntos, hasta que llegó la amante de él, quien trató de provocarla de la forma más baja para dejarla humillada.

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