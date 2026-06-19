Tras renacer, elegí al Rey Vampiro, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical Tras renacer, elegí al Rey Vampiro es un drama chino en el que una joven que se casó con el rey lobo, lo perdió todo por la envidia de su hermana y tuvo que reconstruir su vida.

¿De qué trata Tras renacer, elegí al Rey Vampiro?

Tras renacer, elegí al Rey Vampiro sigue una historia de fantasía. Después de la gran guerra entre humanos, vampiros, hombres lobo y elfos, se estableció un acuerdo: los descendientes híbridos gobernarían el mundo.

Tras renacer, elegí al Rey Vampiro ı Foto: Especial

Cada siglo, las alianzas matrimoniales entre humanos y los tres clanes decidirían al próximo gobernante. Quien diera a luz al primer hijo híbrido obtendría el poder para su linaje.

En una vida pasada, la protagonista eligió casarse con Jacobo, el hijo mayor de la manada de hombres lobo, conocido por su lealtad feroz. Tuvieron un hijo híbrido que se convirtió en el nuevo gobernante del mundo, y Jacobo obtuvo un poder inmenso.

La hermana de la protagonista, fascinada por la belleza de los elfos, se casó con su clan. Pero el príncipe elfo se acostaba con todas las mujeres del bosque. Al final, su hermana contrajo una enfermedad que la dejó estéril. Consumida por los celos y el rencor, provocó un incendio que quemó vivos a la protagonista y su hijo.

Cuando volvió a abrir los ojos, había regresado al día de las alianzas entre razas. Su hermana ya se había acostado primero con Jacobo y así, supo de inmediato que ella también había renacido. Pero lo que ella no sabía era que Jacobo era brutal y despiadado con sus parejas: durante sus periodos de celo, había destrozado a innumerables lobas en su propia cama.

¿Dónde ver Tras renacer, elegí al Rey Vampiro?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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