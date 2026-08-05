Bomba en el Pan Am 103 de Netflix

La serie Bomba en el Pan Am 103 se estrenó hace unos días en Netflix y miles de personas de todo el mundo quedaron conmocionadas al conocer que se trata de una historia real, conocida como el “atentado de Lockerbie”. Nos referimos al ataque a un avión que iba de Londres a Nueva York, que tuvo lugar en 1988.

Este episodio permanece como el peor desastre aéreo en la historia de Reino Unido y es retomado por la plataforma de streaming en seis capítulos. Descubre de qué se trata la serie, quiénes integran el reparto y mira el tráiler oficial.

Bomba en el Pan Am 103 de Netflix, la historia de un atentado a un avión

La miniserie Bomba en el Pan Am 103 de Netflix reconstruye el atentado aéreo del 21 de diciembre de 1988 sobre Lockerbie, Escocia.

En seis episodios muestra la explosión del vuelo transatlántico, la investigación conjunta entre la policía escocesa y el FBI, y la lucha de las familias de las 270 víctimas por obtener justicia.

Netflix estrena 'Bomba en el Pan Am 103' ı Foto: X @NetflixLAT/Especial

Reparto de la serie Bomba en el Pan Am 103

El reparto principal de la serie de Netflix está integrado por:

Ed McCusker , detective escocés central en la investigación. Connor Swindells como, detective escocés central en la investigación.

Patrick J. Adams como Dick Marquise , agente del FBI que colabora con la policía escocesa.

Merritt Wever como Kathryn Turman , figura estadounidense vinculada con la coordinación de la investigación.

Peter Mullan como John Orr , oficial senior de la policía escocesa.

Tony Curran como Harry Bell , detective principal del equipo escocés.

Eddie Marsan como Tom Thurman , especialista en explosivos del FBI.

Lauren Lyle como June McCusker , esposa de Ed McCusker.

Nicholas Gleaves como Allen Feraday , experto forense.

James Harkness como Sandy Gay, policía escocés.

Tráiler de Bomba en el Pan Am

A continuación, te compartimos el tráiler la serie Bomba en el Pan Am, disponible en Netflix desde el 30 de julio.

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