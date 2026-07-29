La Captura de Netflix: Ese es el reparto de la nueva entrega sobre la detención de El Chapo

La Captura de Netflix: Ese es el reparto de la nueva entrega sobre la vida de El Chapo

El próximo 21 de agosto se estrena La Captura de Netflix, una película mexicana inspirada en la captura definitiva de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Esta detención marcó el final de la fuga del capo, quien fue extraditado a Estados Unidos un año después.

¿De qué trata La Captura?

“Atrapar al hombre más buscado del país debería ser el mejor día de la carrera de cualquier policía. Para Carmona y Rosales, dos policías federales que apenas se conocen, es el principio de una pesadilla. Lo que comenzó como una detención de rutina los convierte en los custodios de El Chapo Guzmán, en pleno territorio controlado por su organización. A partir de ese momento, cada decisión tiene un costo. Incluso hacer lo correcto“, describe la sinopsis oficial.

Reparto de La Captura

Este es el elenco que conforma la película de Netflix que revive la historia de la captura de uno de los capos de la droga más destacados de México. Los actores encargan a policías federales e integrantes del círculo cercano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, así como otros personajes que conforman parte del entorno de los protagonistas.

Alfonso Herrera es Arturo Carmona

Arturo es un policía federal que junto a su colega Rosales, realiza un patrullaje cuando una revisión de rutina cambia por completo su jornada. El personaje es un padre de familia que se ve envuelto con el narco y debe encontrar la manera de sobrevivir.

Noé Hernández es Rosales

Rosales es el compañero de Arturo, quienes se enfrentan por sus personalidades diferentes, pues él piensa en sobrevivir aunque tenga que aliarse con el narco, yendo en contra de la perspectiva idealista de Arturo.

El elenco se completa con:

Héctor Kotsifakis como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Juan Pablo Cruz García como Jorge Iván “El Cholo” Gastélum

Paola Fernández como Isaura

Antonio Fortier como Barraza

Allan Durell como Ortega

Fernando Cuautle como Lagarto

Gerardo Trejoluna como Valladares

Isaac Bravo como Foco

Alejandra Vázquez de León como Joana

Regis Arroyo como Liz

Santiago Colores como Sapo

Daniela Torres como Bere

Berenice Mastretta como Chabela

Marcos Duarte como Capitán

Ingrid Úsuga como Reina

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