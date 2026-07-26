Película ’72 horas’ de Netflix: Reparto y final explicado

Con Kevin Hart, Marcello Hernández y Teyana Taylor como protegonistas, llega la película de comedia 72 horas a la plataforma de streaming Netflix, disponible en cinco idiomas para quienes quieran disfrutarla alrededor del mundo.

Esta película sigue a un ejecutivo publicitario de 40 años que trata de salvar su carrera a toda costa, por lo que se une a un grupo de personas de 20 años durante una despedida de soltero en Miami luego de que lo agregaran por error a un chat grupal.

En el trailer oficial se puede ver que, luego de haberles comprado alcohol a un grupo de menores de 21 años, el empresario tomó el error de estos como una oportunidad para replantearse su vida y darle un respiro.

Durante 72 horas Joe se adentra en el mundo lleno de alcohol, fiestas alocadas, excesos y sustancias ilícitas con los jóvenes para experimentar nuevas aventuras en su vida.

Reparto y final explicado de 72 horas

El reparto de la película de comedia 72 horas que busca generar un momento divertido entre los espectadores durante 105 minutos es el siguiente:

Kevin Hart como Joe

Marcello Hernández como Nick

Teyana Taylor como Jennifer

Mason Gooding como Mason

Michael Mando como Jaze

Kam Patterson como Freshman

Ben Marshall como Hunter

Zach Cherry como Barry

Mike Epps

Kevin Dunn

Anna Garcia

Durante el largometraje se puede ver una evidente brecha generacional entre el protagonista y los jóvenes fiesteros, pues al empresario de 40 años de edad le cuesta integrarse al ambiente caótico.

Entre la trama de comedia llena de fiesta se pueden apreciar los vínculos entre los jóvenes, pues mientras Mason disfruta de su despedida de soltero con sus amigos, Nick se preocupa porque este deje de ser el mismo después de casarse.

Pese a que en un principio Joe fue invitado por Nick para que Mason pudiera ver que los adultos son personas adictas al trabajo y viven en constante presión para que cambiara de parecer con respecto a su matrimonio, esto cambia por completo.

Joe juega un papel importante dentro de este viaje de amigos, pues al ser una persona externa al grupo de jóvenes puede apreciar las situaciones que están provocando tensión entre estos y ayudarles a continuar siendo tan leales y unidos como lo han sido.

Esta alocada aventura no solamente ayuda a que los jóvenes afiancen su amistad, pues viviendo de cerca las experiencias de una generación distinta Joe puede comprender cómo interactúan los jóvenes actualmente.

Además existe otra intención detrás de que Joe aceptara la invitación a Miami, pues este aprovechó el viaje para grabar una campaña publicitaria de una marca de vodka, con la finalidad de que esta publicidad resultara más auténtica y refrescante.

Esto enfureció a los jóvenes cuando lo descubrieron, por lo que decidieron que Joe dejara de acompañarlos, sin esperar que su viaje tendría una vuelta de 180 grados, pues el empresario fue secuestrado por la mafia.

Después de un enfrentamiento lleno de malos entendidos esta trama termina con un mensaje positivo, pues demuestra que no se debe aparentar ser alguien más para poder tener éxito.

La aventura que Joe vivió con los jóvenes le permite darse cuenta que la experiencia y el intercambio de ideas entre distintas generaciones puede tener un gran resultado tanto en el ámbito profesional como en el personal.

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