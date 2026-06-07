México 86, la nueva película de Netflix dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero y Karla Souza, revive uno de los momentos más emblemáticos —y dolorosos— de la historia deportiva del país.

La cinta se centra en cómo se logró obtener la sede del Mundial de 1986 tras el terremoto de 1985 y la renuncia de Colombia. Al mismo tiempo, retoma el escándalo de Los Cachirules, que le costó a México perderse el Mundial de Italia 90 y los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988.

Más allá de lo sucedido en la cancha, uno de los personajes del filme que más han llamado la atención se encuentra Susana Gómez Mont, interpretada por la actriz Karla Souza, cuya presencia ha generado dudas sobre si existió en la vida real. Por eso, en La Razón de México te contamos quién es esta mujer.

¿De qué trata México 86 y cuándo se estrenó la película de Netflix?

La cinta México 86 retrata, a través de la sátira, las negociaciones, anécdotas y rumores de corrupción que rodearon la designación de México como sede mundialista.

Más allá del futbol, la trama muestra cómo el país buscó proyectarse como una nación capaz de levantarse tras el trágico terremoto del 85. México 86 se encuentra disponible en Netflix desde el viernes 5 de junio.

México 86 de Netflix ı Foto: Netflix

¿Quién es Susana Gómez Mont de México 86 de Netflix? Te contamos si existió en la vida real

Susana Gómez Mont, interpretada por Karla Souza, en México 86 ha llamado la atención, pues el público aún no descifra su identidad. Sin embargo, pese a las especulaciones, el elenco de la cinta ha declarado en entrevistas que el personaje no corresponde a una persona real específica, pero sí tiene tintes de mujeres reales.

En la trama, funciona como una representación colectiva de las mujeres que trabajaban en silencio dentro de las estructuras gubernamentales de los años ochenta. En la película vemos cómo Susana Gómez Mont se convierte en la brújula moral del protagonista, Martín de la Torre.

Este personaje refleja la labor de asesoras y estrategas que tuvieron las esposas de los funcionarios e influyeron en las gestiones rumbo al Mundial.

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