Esta es la fecha de estreno de la segunda temporada de Cien Años de Soledad en Netflix

La segunda parte de la serie Cien Años de Soledad, la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, ya es un hecho, y estamos a unas semanas de ver el desenlace de una historia que ha cautivado al mundo.

Esta nueva entrega, al igual que la primera, fue filmada íntegramente en Colombia, con el apoyo y la complicidad de la familia García Márquez para hacerle honor a uno de los clásicos del realismo mágico. Los directores Laura Mora y Carlos Moreno nuevamente serán los encargados de presentar en Netflix la historia de los Buendía y los Arcadio, todo conjugado en el emblemático Macondo.

Si eres fan de Cien Años de Soledad y deseas saber cuándo se estrena la segunda temporada, cuántos episodios tiene y la sinopsis de la entrega, en La Razón te contamos.

Sinopsis de Cien Años de Soledad: Segunda Parte

De acuerdo con el sitio web oficial de Netflix, la sinopsis de la segunda temporada de la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez es:

“Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio. Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

“Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo. La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra“.

Póster de Cien Años de Soledad Segunda Parte ı Foto: Netflix

Lista de episodios y fecha de estreno de la segunda temporada de Cien Años de Soledad

La segunda temporada de Cien Años de Soledad estará conformada por siete capítulos y un Episodio Final, los cuales se titulan:

EPISODIO 1: EL ARMISTICIO

EPISODIO 2: LA REINA DE MADAGASCAR

EPISODIO 3: FERNANDA DEL CARPIO

EPISODIO 4: HABÍA LLEGADO EL INOCENTE TREN

EPISODIO 5: FUE UN ONCE DE OCTUBRE

EPISODIO 6: ERAN MÁS DE TRES MIL

EPISODIO 7: LLOVIÓ CUATRO AÑOS, ONCE MESES Y DOS DÍAS

EL EPISODIO FINAL: CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Los primeros siete capítulos serán publicados en la plataforma de streaming de Netflix el 5 de agosto, mientras que, el Episodio Final, se publicará hasta el 26 de agosto.