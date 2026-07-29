Rivers aclara si Roro hizo trampa en La Velada del Año VI: ‘Me hicieron sentir que yo era el problema’ | VIDEO

En medio de la gran polémica generada por el casco que utilizó Roro contra Rivers en La Velada del Año VI, la streamer mexicana finalmente salió a dar su versión completa de los hechos ocurridos antes y durante su pelea.

Rivers revela todos los problemas en su pelea contra Roro

Durante una transmisión en vivo en la plataforma de Twitch, la famosa contó a detalle todo el proceso antes del evento, incluyendo lo complicado que fue desde el inicio por varios detalles sobre la creadora de contenido relacionada con las Tradwifes.

‼️RORO MINTIÓ A TODOS DESDE EL PRINCIPIO‼️

Roro le dijo a Ibai que tenía problemas de espalda, no de nariz, y cinco días antes de confirmarle que pelearía con Rivers le dijo que ya estaban solucionados los problemas de espalda. pic.twitter.com/Zoxm0w67oe — Fley (@fley_es) July 29, 2026

Y es que al parecer el casco no fue el único problema, pues el peso también fue un tema que Roro habría modificado. Por un lado, Rivers mostró los mensajes de Ibai Llanos donde queda en evidencia que la española nunca mencionó su operación en la nariz. sino un problema de la espalda.

Además, hubo un problema más relacionado con el peso, pues en un inicio pactaron 48 kg y 52 kg (Roro y Rivers respectivamente) e incluso le negaron a la mexicana un kilo, ante lo que Rony le advirtió que su rival llegaría con más peso.

“Sandor estaba sentado, llega Roro y dice ‘Roro 48 kilos’ y se quedan así… el entrenador de Roro se acerca con Sandor y le dice algo al oído y Sandor dice… ‘Roro 52 kilos’ Sandor lo sabe y yo no dije nada… dije, sirve que estamos más iguales”, dijo.

Rivers: “Sandor estaba sentado, llega Roro y dice ‘Roro 48 kilos’ y se quedan así… el entrenador de Roro se acerca con Sandor y le dice algo al oído y Sandor dice… ‘Roro 52 kilos’ Sandor lo sabe y yo no dije nada… dije, sirve que estamos más iguales”



……. pic.twitter.com/FguqYccbue — Rubí 🧜🏻‍♀️ (@triforcepierce) July 29, 2026

Esto fue lo que pasó con el casco de Roro

Fue mientras esperaban la evaluación médica a horas del directo del pesaje que al pasar, su equipo vio el casco que utilizaría la española. “Yo dije ‘es broma o algo está pasando. No lo van a permitir’. A horas de pelear, después de estarte preparando meses física y mentalmente”, contó.

“Dije ‘No creo que me la hagan dos veces’ [...] Es que parece broma, de verdad”, expresó en referencia a una pelea anterior del mismo evento. Rivers comentó que incluso quiso hablar de manera directa con Sándor, el encargado de los temas técnicos, quien le respondió con los mismo que el boxeador dijo en su video.

Pobre, la hicieron sentir como si ella fuera la mala de la historia, cuando solo quería una pelea de box justa, se le escucha en la voz el enojo. (1/2)#Rivers #laveladadelañoVI pic.twitter.com/O5odD3pdSo — Marimoo DRE ⁰³⁸ (@marimoo2610) July 30, 2026

“Siempre me hicieron sentir que yo era el problema”, lamentó y agregó que ella siempre estuvo dispuesta a participar, “yo me adapté a su peso y cumplí. Estoy por las reglas de las caretas”, declaró.

También mencionó que ella se planteó la opción de utilizar el mismo casco que Roro, pero entonces le contaron que el que tenían para ella estaba en Madrid, por lo que llegaría pocas horas antes. Además, que no todos estaban enterados de la situación.

“Nos hicieron pensar que por contrato tenía que usar eso cuando no era cierto”, aclaró sobre cómo se manejó la situación. Incluso, Rivers pensó que la situación había sido una broma para el canal de Ibai.

También comentó que durante la discusión que quedó grabada por ella, “nunca le hacen ver a ella (Roro) que tiene que ceder o ser justa”. Al final, la streamer cedió y después del directo, Roro fue con Rivers para pedirle que dijera que la decisión había sido justa, a lo que ella se negó.

en la egocentrica cabeza de roro solo ella la estaba pasando mal, a ella le querían hacer la vida imposible y no se daba cuenta que la realmente afectada era rivers, qué sorpresa pic.twitter.com/1M03GBP8ML — maca🇵🇪 (@forbreakhouse) July 30, 2026

Así vivió Rivers el día de la pelea con Roro

Al día siguiente, se dieron cuenta de que el casco no tuvo los ajustes pactados por un tema de estructura y nuevamente, cedieron con tal de que se llevara a cabo la pelea.

“Una hora y cacho antes de la pelea, ya estaba en el estadio, querían hacer el doble pesaje”, contó y que ella decidió darles el pesaje por más que no le correspondía. “Me tuvieron como una hora esperando que alguien viniera a pesarme”, agregó.

Rivers señaló que todo el tema del peso era una exageración. “Nos quitó un chingo de tiempo”, dijo al mencionar que tuvo que calentar rápido. Sobre el vendaje, mencionó que aunque no le afecta, en la charla de peleadores les dijeron que el tipo de vendaje que tenía que usarse era el amateur.

Asimismo, la mujer mencionó que verdaderamente pensó que podía ganar hasta que tiró su primer golpe a la cara y notó que no tenía efecto alguno. “En el boxeo, en una pelea, con mi careta tu sientes los golpes. Con esa careta no se sienten los golpes de una mujer de 50 kilos”, señaló.

PARA QUE DEJEN DE USAR LA EXCUSA DE MARAVILLA MARTÍNEZ SOBRE UN CASCO QUE NI SIQUIERA LE DEJARON PROBAR A RIVERS pic.twitter.com/tqbzMRUUrI — au's rivari 💌 (@aurivari) July 30, 2026

“Un peleador que no siente nada, es invencible”, indicó, “va completamente sin miedo, con completa seguridad de que no va a sentir nada porque no siente. Cualquiera que diga que no, está mintiendo”.

Rivers mencionó que “tiraba los golpes con todos los huev*s” y que “se ve como mete todo el cuerpo a los golpes”. También le mencionó a Roro que lo hizo muy bien, pero que no puede decir que solo por entrenar cuello, era por lo que no se le movía el rostro.

¿Quieres saber más?

Ibai critica a Roro tras polémica del casco en La Velada del Año VI y ella se defiende | VIDEOS

Filtran VIDEO donde Roro y su equipo se burlan de Rivers tras La Velada del Año VI

Así es la lujosa casa de Karely Ruiz que intentaron robar | FOTOS

¿Quién era y de qué murió Rob Dieperink, el árbitro mundialista?