La serie mexicana El otro padre en Netflix ha llamado la atención del público pues su historia retrata un terrible drama donde los secretos, ocultos durante más de 20 años, afectan a una familia entera en medio de una crisis de salud.

El final de la producción, protagonizada por Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser, revela verdades dolorosas sobre la paternidad y plantea una reflexión sobre qué significa realmente ser padre, más allá de la genética. Si ya viste esta serie, descubre cuál es el final de los personajes y cómo termina la historia.

El otro padre: ¿Quién muere en la serie de Netflix? Este es el final explicado

La historia de El otro padre sigue a Maca (Silvia Navarro), una doctora que busca salvar a su hija Julieta, quien necesita un trasplante de riñón por el síndrome de Alport.

Durante los estudios médicos de la joven, se descubre que Ricardo (Manolo Cardona), el hombre que crió a Julieta, no es su padre biológico. El verdadero padre resulta ser Emilio (Erik Hayser), un amor del pasado de Maca.

Como es de esperarse, la dinámica familiar cambia por completo. Ricardo debe enfrentar la devastación de saber que no comparte la sangre con Julieta, aunque sí los años de crianza y amor. Mientras tanto, Emilio, sorprendido por la revelación, decide asumir su responsabilidad y se convierte en el donador compatible que salva la vida de su hija.

La buena noticia es que Julieta sobrevive al trasplante y logra recuperarse, pero la familia queda marcada por ese secreto revelado.

Ahora Ricardo y Maca deben enfrentar esta ruptura de confianza que hubo en su matrimonio, mientras Julieta aprende a aceptar que tiene dos padres, uno biológico que quiere acercarse a ella y otro que siempre estuvo presente.

La enseñanza final es que la paternidad va más allá de la genética y se construye día a día.

¿Habrá segunda temporada de El otro padre?

Netflix no ha confirmado una segunda temporada de El otro padre. La primera entrega, de 10 episodios, se mantiene disponible en la plataforma, sólo debes tener una cuenta activa para acceder a la historia.

Tráiler de El otro padre

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie El otro padre, una producción de Carlos Villegas Rosales y Netflix que se estrenó en la plataforma el 22 de julio.

Una prueba de ADN, un secreto guardado por 20 años y una verdad capaz de derrumbarlo todo. La serie ‘El otro padre’ el 22 de julio solo en Netflix. pic.twitter.com/isx2AgMqlt — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 24, 2026

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