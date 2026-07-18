Thriller psicológico

Susurran tu nombre con Robert De Niro: De qué trata y fecha de estreno de la película

La cinta está basada en la exitosa novela homónima de Alex North; Adam Scott y Michael Keaton también son parte del elenco

El actor Robert De Niro en la película Susurran tu nombre
El actor Robert De Niro en la película Susurran tu nombre Foto: Captura de pantalla X @NetflixLAT
Por:
Martha Díaz

Netflix está a poco tiempo de lanzar uno los estrenos más esperados del año con Susurran tu nombre, un thriller psicológico protagonizado por el ganador del Oscar Robert De Niro.

La cinta está basada en la exitosa novela homónima de Alex North y promete atrapar al público con una historia oscura marcada por desapariciones, secretos familiares y la presencia de un asesino en serie. Descubre de qué trata este filme, cuándo se estrena y quiénes integran el elenco.

Susurran tu nombre con Robert De Niro: De qué trata y fecha de estreno de la película

La trama de Susurra tu nombre sigue a Tom Kennedy, un escritor de novelas policiales que intenta reconstruir su vida tras la desaparición de su hijo de ocho años.

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Susurran tu nombre, póster
Susurran tu nombre, póster ı Foto: X @NetflixES

El elenco de Susurra tu nombre está encabezado por Robert De Niro, quien interpreta al padre expolicía, y Adam Scott, en el papel de Tom Kennedy. La producción también cuenta con la participación de Michelle Monaghan y Michael Keaton.

Esta adaptación busca replicar el éxito literario de Alex North en la pantalla.

La cinta producida por Netflix llegará a la plataforma de streaming el 28 de agosto. Recuerda que para ver la película debes contar con una suscripción activa.

Tráiler de Susurran tu nombre

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Susurran tu nombre, película de Netflix.

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