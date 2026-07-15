¿De qué trata I Play Rocky? La película sobre Sylvester Stallone

Este 15 de julio se reveló el primer adelanto de I Play Rocky, cinta que abordará la historia detrás de una de las franquicias cinematográficas más importantes de la historia.

¿De qué trata I Play Rocky?

“Un joven actor desconocido, Sylvester Stallone, se enfrenta a la historia definitiva del perdedor y debe luchar por la oportunidad única de interpretar el papel de su vida: Rocky Balboa.“, dice la sinopsis oficial de la película que se estrena en el mes de septiembre.

La historia es bastante llamativa, pues la trama de la primera película de Rocky fue desarrollada por un Sylvester Stallone que se encontraba prácticamente en la ruina y en pocos días creó el guion para el proyecto, que realizó con un presupuesto minúsculo.

El tráiler muestra más a detalle la lucha del legendario actor para abrirse paso en la industria y como Rocky cambió por completo su vida, no sin una lista de situaciones complejas en el rodaje y en su vida personal.

Lo que destaca es como a pesar del interés de los productores por comprar el guion, lo que habría ayudado temporalmente al actor de salir de su precaria situación financiera, el histrión se negó a venderlo si no podía ser el protagonista, una elección que fue clave.

Finalmente, con un millón de dólares de presupuesto y 28 días de rodaje, Rocky recaudaría 225 millones de dólares, cambiando la vida del actor para siempre.

Cinematic Parallels:



Rocky x I Play Rocky pic.twitter.com/ar5iEzHj0z — The Cinéprism (@TheCineprism) July 15, 2026

En el filme, veremos a Anthony Ippolito como el legendario actor en los días que trabajó en la producción que marcó un antes y un después en su vida. Algo llamativo es el gran parecido del joven de 26 años con el legendario histrión.

Además de Ippolito, en el reparto destaca la participación de Matt Dillon (Frank Stallone), Stephan James (Carl Weathers), Kiki Seto (Talia Shire) y Anna Sophia Robb (Sasha Czack).

Cabe mencionar que el estreno de la película basada en hechos reales coincide con el aniversario 50 de Rocky, aunque no hay una fecha exacta hasta el momento.

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