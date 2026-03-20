Sylvester Stallone y Quentin Tarantino preparan una serie de gánsteres

Sylvester Stallone y Quentin Tarantino preparan una serie que sin duda dará mucho de qué hablar. Los dos íconos de Hollywood harán mancuerna para un proyecto en el que incorporan elementos clásicos como gánsteres, coristas, boxeo y música de big band.

De acuerdo con TMZ, Sylvester Stallone y Quentin Tarantino estarán ambos detrás de la pantalla. El legendario director escribirá el guion y será codirector junto con el actor, quien no aparecerá frente a cámaras.

De izq. a der., Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino y Robert De Niro, ayer. Fotos|AP

La serie tendrá seis partes e incluso presumen que se utilizarán cámaras de la época para un efecto más auténtico.

Tanto Quentin como Sly están familiarizados con las películas de época ambientadas en la década de 1930... Quentin dirigió la famosa película “Inglourious Basterds”, una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial ambientada parcialmente en 1939. En cuanto a Stallone, interpretó al matón de la mafia Frank Nitti en la película “Capone”, ambientada en la época de los gánsteres de principios de los años 30.

También está el debut como director de Sly en 1978, “Paradise Alley”, que tiene elementos de película de gánsteres... pero está ambientada en el Nueva York de los años 40, con una atmósfera cruda y realista centrada en los personajes.

Ambas leyendas de Hollywood han experimentado con imágenes en blanco y negro en sus respectivos trabajos... pero esta será una experiencia completamente diferente, ya que trabajarán exclusivamente con cámaras clásicas a lo largo de toda la serie.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el elenco de la serie de Sylvester Stallone y Quentin Tarantino, así como cuál será su nombre. La producción evita por ahora detalles específicos de la trama.