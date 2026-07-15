¿Qué pasó con Chacorta y Mónica Robles en El Señor de los Cielos 10?

Chacorta y Mónica Robles de El Señor de los Cielos

Dentro de El Señor de los Cielos, pocos personajes han sido tan queridos como Víctor Chacorta Casillas y Mónica Robles. Sin duda, ambos marcaron la historia de Aurelio Casillas y dejaron huella en los seguidores de la famosa serie de Telemundo.

Ahora, tras el estreno la temporada 10, el recuerdo de estos entrañables personajes volvió a cobrar fuerza en redes sociales y entre los fans de la producción.

¿Qué pasó con Chacorta y Mónica Robles en la serie El Señor de los Cielos 10?

Víctor Chacorta Casillas, personaje encarnado por Raúl Méndez, es el hermano menor y brazo derecho de Aurelio Casillas, protagonista de El Señor de los Cielos. Murió al inicio de la tercera temporada, tras ser capturado al cierre de la segunda y posteriormente decapitado por los hombres de El Chema Venegas.

Aunque en el spin-off Dinastía Casillas se reveló que fingió su muerte, en la trama principal su destino quedó sellado como una de las pérdidas más dolorosas para Aurelio y para el público. Es por ello, que Chacorta no aparece en esta última entrega.

¿Y qué pasó con Mónica Robles, líder del cártel de los hermanos Robles en El Señor de los Cielos?

Mónica Robles es interpretada por Fernanda Castillo. Este emblemático personaje fue la gran amante y socia de Aurelio Casillas; era la líder del cártel de los hermanos Robles.

Murió al final de la quinta temporada, asesinada a balazos por El Cabo durante el último capítulo. Sin embargo, su fallecimiento fue uno de los momentos más impactantes de la saga, pues representó la caída de una de las mujeres más poderosas del narco en la ficción.

Es por ello que, pese a ser muy querida por los fans de la serie, Mónica Robles tampoco es parte de la temporada 10 de El Señor de los Cielos.

¡¡Aurelio no lo puede creer... Mónica Robles!! HOY en El Señor de los Cielos​ 5:55 pm. https://t.co/bhp1DxolEs pic.twitter.com/WpdDydKOaQ — Unicable (@UnicableOficial) June 5, 2016

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