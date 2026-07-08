La última temporada de El Señor de los Cielos arrancó este martes y el primer capítulo mantuvo a los fans de la serie al filo del asiento por la intensidad de la historia.

Luego de desaparecer del radar de su familia, el poderoso Aurelio Casillas regresa al mapa en medio de una operación de la DEA en su contra y arriesgando su vida por Rutila, su hija. Descubre a detalle cómo fue el esperado retorno de uno de los más queridos personajes de la televisión en español.

Aurelio Casillas, así fue su regreso a El Señor de los Cielos 10

Tras el sangriento final de la temporada nueve de El Señor de los Cielos, donde Aurelio fue atacado por El Cabo, el personaje interpretado por el actor mexicano Rafael Amaya vuelve a la pantalla.

El ambicioso narcotraficante regresa dispuesto a todo para recuperar su imperio y mantener lo que queda del legado del clan Casillas. Además, está preparado para salvar a su hija Rutila (Carmen Aub) de las garras de sus enemigos.

Pero parece que Aurelio Casillas llega en mal momento, pues se pone en marcha la Operación Michoacán, un plan de la DEA y la Interpol para cazarlo. Sin embargo, él se mantiene peleando por la vida de Rutila y termina en medio de una intensa balacera en Tamaulipas.

Pese a las múltiples trampas que comienzan a asomarse, en esta ocasión, el mayor enemigo de Aurelio Casillas podría ser él mismo, por ello deberá dominar sus demonios internos o también acabará destruyendo a los suyos.

Avance extendido de la temporada final de El Señor de los Cielos

A continuación, te compartimos el avance extendido de la temporada 10 de El Señor de los Cielos. En el clip publicado por Telemundo, vemos el regreso de Aurelio Casillas, quien entrena sin descanso para rescatar a su hija Rutila de manos del despiadado Cifuentes.

Además, Ismael es sorprendido por su enemigo, teniendo consecuencias fatales, mientras el clan Casillas se pregunta porqué Aurelio no se comunica. Bernardo Castillo, por su parte, lanza el operativo ‘Michoacán’.

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