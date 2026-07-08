¿Quiénes son Enrique, Víctor y Sergio, hermanos de Ernesto Laguardia?

Tras el anuncio de que Ernesto Laguardia será parte de La Casa de los Famosos México 2026, el público no sólo ha recordado su extensa trayectoria en televisión, sino que también comenzó a interesarse en su vida personal y familiar.

Entre las curiosidades que han surgido está la identidad de sus hermanos, llamados Enrique, Víctor y Sergio, quienes han acompañado al actor en distintos momentos de su vida. Descubre quiénes son y cómo han influido en la vida del actor de 66 años.

Ernesto Laguardia es uno de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2026

Ernesto Laguardia, quien cuenta con más de cuatro décadas de carrera, es uno de los actores y conductores más queridos de la televisión mexicana.

Su participación en telenovelas como Quinceañera, Amor Real y Amigos x Siempre, además de su faceta como presentador en programas matutinos, lo han convertido en un rostro emblemático del entretenimiento.

Ahora, con 66 años, será parte del reality show La Casa de los Famosos México 2026, como se reveló este lunes. El actor y productor mexicano promete mostrar una faceta más íntima y personal durante su estancia en el programa que será transmitido 24/7 totalmente en vivo.

Sin duda, los fans de Ernesto Laguardia disfrutarán de este acercamiento con su ídolo y lo apoyarán mediante redes sociales al formar parte del #TeamLaguardia.

¿Quiénes son Enrique, Víctor y Sergio, hermanos del actor Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia nació en la Ciudad de México en 1959 y creció junto a sus hermanos Enrique, Víctor y Sergio. El actor es el menor de todos.

Aunque ellos han mantenido un perfil bastante privado y lejos de los reflectores, se sabe que han estado presentes en la vida del famoso conductor, brindándole apoyo en su carrera artística.

Al parecer, los tres hermanos de Ernesto se dedican al ámbito empresarial, pero se desconoce exactamente su ocupación, edad y si tienen hijos o nietos, pues rondarían los 70 años.

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