Ernesto Laguardia es el primer habitante confirmado La Casa de los Famosos México 2026

Después de que La Casa de los Famosos México 2026 suspendiera el anuncio del primer habitante confirmado para el 6 de julio del 2026, las redes sociales estaban expectantes de conocer a una de las celebridades que conformarán el nuevo elenco del reality show.

Ernesto Laguardia es el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos 2026

Este lunes 6 de julio a través de las plataformas digitales y canales de Las Estrellas se reveló a Ernesto Laguardia como el primer habitante confirmado para esta nueva temporada de uno de los programas más importantes de la televisión mexicana.

Cabe mencionar que esta información ya había sido filtrada horas antes debido a un error por parte de Televisa, quienes transmitieron el anuncio con el revelado antes de tiempo.

La noticia no sorprendió demasiado, pues el público de La Casa de los Famosos ya sospechaba que él sería el nuevo participante por las pistas que dejó el programa anteriormente, así como porque en redes sociales se había filtrado una supuesta lista donde él se encontraba mencionado.

Ya hace un par de días, el actor aseguró que “no había nada” en referencia al programa, pero también dijo que no había que descartar ningún nuevo formato de proyecto, pues es importante mantenerse actualizado en redes sociales.

“Supe de la tendencia, me extrañó porque no sé de qué casa hablan”, comenzó, “siempre hay que estar listos en esta carrera para todo, no estoy asegurando nada porque no nada de nada”, mencionó a la prensa.

@eljunket Ernesto Laguardia fue abordado tras el revuelo causado en plataformas digitales por el lanzamiento de las primeras pistas del primer integrante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Debido a que miles de internautas aseguran que las señales apuntan directamente a él, el querido actor aclaró entre risas si realmente se trata de su perfil, revelando si le atraen este tipo de formatos de encierro y si se siente preparado para enfrentar el fenómeno de la “funa” en las redes sociales. Por otra parte, el conductor abordó la nostalgia televisiva al compartir si tiene pistas sobre el paradero actual de su entrañable compañera Adela Noriega, llenó de elogios a Belinda por el impresionante crecimiento profesional que ha demostrado en la industria y confesó con gran entusiasmo el enorme deseo que tiene de volver a compartir pantalla en un proyecto junto a Thalía. #ErnestoLaguardia #LaCasaDeLosFamosos #LCDLFMX #AdelaNiega #Thalia ♬ original sound - Junket

Las pistas de la participación de Ernesto Laguardia

Fue días antes del anuncio que las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos México compartieron las imágenes animadas de una máquina de garra con diferentes pistas que revelaban que el primer habitante confirmado sería un actor.

En las imágenes, podíamos ver un enorme letrero de XV años, rosas, un casco de bombero, un peluche de conejo y diferentes trajes de profesiones que según el público, eran el indicativo de que se trataba de un actor de telenovelas.

Desde ese momento, los Internautas relacionaron las imágenes con Ernesto Laguardia, al mencionar que entre las pistas incluyeron referencias a novelas como Quinceañera, Desencuentro y Amor Real.

El programa anunció que invadirá de nuevo los hogares de millones de mexicanos a partir del domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México con nuevas historias llenas de drama, romance y comedia entre estrellas nacionales.

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