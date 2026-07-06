Televisa FILTRA a Ernesto Laguardia como primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Si bien ya se especulaba que Ernesto Laguardia sería el primer participante confirmado de La Casa de los Famosos 2026, en redes sociales han hecho yo notar que Televisa filtró por error el promocional de la participación del reconocido actor.

Filtran a Ernesto Laguardia como habitante de LCDLFMX

Habría sido durante los comerciales del noticiero de la mañana que programaron mal el anuncio, revelándose así la participación del famoso horas antes del anuncio oficial que se llevaría a cabo este lunes 6 de Julio a las 8:30 de la noche.

SE LES CHISPOTEÓ



Televisa filtra a Ernesto Laguardia como el primer habitante durante un comercial en televisión abierta.



Recordemos que apenas hoy a las 8:28 P.M se iba a confirmar. pic.twitter.com/wrBMIxbE81 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 6, 2026

En redes sociales ya circulan imágenes del promocional, donde podemos ver al actor en el formato que se utilizó para revelar a los conductores; es decir, como una figura de plástico.

Y es que cabe destacar que en un inicio, se anunció que la revelación del primer habitante se daría el domingo 5 de julio, pero cambiaron los planes, posiblemente por motivos referentes al partido México-Inglaterra del Mundial 2026.

Es por este detalle que probablemente, “se les escapó” el comercial que mostraba al actor como participante, ya que de haberse mantenido la fecha inicial para su revelación, el anuncio habría sido solo un recordatorio de no perderse el reality show y todas las sorpresas que tiene preparadas.

La noticia de que Ernesto Laguardia es parte del nuevo elenco del programa no es una gran sorpresa para muchos, pues las pistas que había dejado la cuenta oficial hacían que la revelación fuera obvia para los fans de las telenovelas.

En las imágenes, podíamos ver un enorme letrero de XV años, rosas, un casco de bombero, un peluche de conejo y diferentes trajes de profesiones que según el público, eran el indicativo de que se trataba de un actor de telenovelas.

Desde ese momento, los Internautas relacionaron las imágenes con Ernesto Laguardia, al mencionar que entre las pistas incluyeron referencias a novelas como Quinceañera, Desencuentro y Amor Real.

La Casa de los Famosos México no ha reaccionado al error en televisión, por lo que se espera que de cualquier modo se realice la revelación como se tenía planeado a las 8:30 de la noche.

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