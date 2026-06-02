La Casa de los Famosos México: Posibles participantes de la nueva edición del reality show

La Casa de los Famosos México es uno de los programas de telerrealidad más destacados de la televisión mexicana, por lo que a meses de su inicio, ya surgen las preguntas de quiénes serán los participantes del exitoso reality show.

Por este motivo, ya comienza la especulación y supuestas filtraciones de quiénes son los confirmados de La Casa de los Famosos México 4. De momento, resuenan nombres de grandes celebridades de la televisión e Internet que darían mucho de qué hablar en el proyecto.

La edición pasada del proyecto dio mucho de qué hablar, pues destacó por tener sus peleas y conflictos internos sin dejar de lado momentos de diversión y memes que encendieron la emoción en el público mexicano. Asimismo, Aldo de Nigris, ganador de la edición, consiguió un enorme éxito.

¿Quiénes estarán en La Casa de los Famosos México 4?

De acuerdo con lo que reveló Martha Figueroa, ya hay varios nombres destacados que forman parte de la lista de famosos que estarán en el proyecto de televisa, incluyendo a Karina Torres, cuya participación el público espera ver desde la segunda temporada.

Entre los nombres destacados también aparecen otras celebridades de la industria del entretenimiento tradicional, pero que han sabido ganarse a un público en redes sociales como Daniela Luján, Susana Zabaleta y Consuelo Duval.

La información de Figueroa coincide con la de otros portales que aseguran haber obtenido la información por fuentes internas de la televisora, revelando en la filtración la siguiente lista:

Consuelo Duval

Sylvia Pasquel

Daniela Luján

Eduardo España

Susana Zabaleta

Omar Chaparro

Tammy Parra

Ale Ríos

Karina Torres

Emiliano Aguilar

Cynthia Klitbo

Yahir Othon Parra

Cry

Aldo Rendón

Otras listas incluyen nombres de personalidades como Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Laura Flores y Raquel Garza. Otros incluyen a personalidades como Yeri Mua.

pues de todos los nombres que han soltado todos los periodistas y paginas que filtran informacion de #LCDLFMX yo digo que asi estara quedando el casting para #LCDLFMX4 esta masomenos, hay personalidades buenisimas como Klitbo, Karina y Consuelo y personas meh como Mariana/Aristeo pic.twitter.com/0XBdeBxR87 — bumpii (@llegaramarzo) May 30, 2026

Se dice que estos son los participantes de la siguiente temporada del reality show transmitido a nivel nacional que ha conquistado al público mexicano y está disponible 24/7 por la plataforma de ViX y por Televisa en las galas.

El show destaca por su formato retador para los participantes, en el que diversas celebridades deben reunirse en una casa donde quedan aisladas del resto del mundo y deben convivir las 24 horas del día.

Mientras enfrentan retos, nominaciones semanales y el riesgo de salir, se revelan otros rostros de los famosos que quizás nadie conocía en realidad, lo que lo hace uno de los formatos más llamativos en la actualidad.

¿Quieres saber más?

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos rompe varios récords en TV

Critican a Julieta Venegas por su canción ‘La niña futbolista’ y así respondió la cantante