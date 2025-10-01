La Casa de los Famosos México 3 registra récord de audiencia, ventas y conexión con las audiencias.

La Casa de los Famosos México, producido por TelevisaUnivision y EndemolShineBoomdog, continúa consolidándose como el fenómeno multiplataforma más importante del entretenimiento en el país. En lo que va de la temporada, ha alcanzado a más de 132 millones de espectadores; tan solo la audiencia dominical de las estrellas ya supera en más de 190% a su competencia más cercana. La novena Gala de Eliminación fue histórica, reuniendo a más de 14.6 millones de personas en televisión abierta y alcanzando 25.3 millones de votos, el mayor número hasta ahora, acumulando ya más de 151 millones de votos en total.

En plataformas digitales, ViX reporta 27.9 millones de usuarios, con un 54% de ellos activos en su modalidad Acceso Total, mientras que 779 millones de video views respaldan la fuerza digital del programa. En redes sociales, las cifras son igualmente contundentes: las cuentas oficiales de La Casa de los Famosos México suman 14.9 mil millones de reproducciones de video, 18.1 mil millones de impresiones y 611 millones de interacciones en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube. Además, el sitio oficial del programa ha alcanzado ya a 23.9 millones de usuarios.

Desde el punto de vista comercial, la respuesta de las marcas ha sido igualmente contundente: 68 clientes confirmados, de los cuales 35 son nuevos anunciantes que se suman por primera vez a la experiencia LCDLFMx. Las ventas han superado en un 20% las registradas en la segunda temporada, un crecimiento reflejo del impacto mediático y de la innovación en formatos de integración.

Hasta ahora, se han desarrollado más de 1,300 acciones integradas de marca dentro del programa, ofreciendo soluciones creativas y efectivas de posicionamiento para clientes de diversas industrias. Algunas de las marcas presentes esta temporada incluyen Jumex, Mercado Libre, Mercado Pago, Rappi, Geely, Scrub Daddy, Cklass, entre muchas otras. Respecto a la temporada anterior, las ventas crecieron 20 por ciento. En esta temporada estuvieron presentes 68 clientes con sus distintas marcas, 35 de los cuales son nuevos en este proyecto.

JVR