Dulce Deuda, Multimillonario Secreto: ¿Dónde ver el drama chino completo?

Dulce Deuda, Multimillonario Secreto, también conocido en inglés como Ordinary Life and Poor Husband, es un drama chino que se ha vuelto muy popular en redes sociales debido a su historia sobre un amor inesperado que supera desafíos.

La trama de esta serie gira alrededor de Coco Cruz, una joven repartidora que por casualidad ayudó a un anciano que necesitaba comida. Coco trabaja muy duro, pues necesita pagar las deudas médicas de su madre

Sin saberlo, ese anciano era la cabeza de una familiar multimillonaria y poderosa. Tiempo después, Coco se casa con su nieto, Fernando Fuentes, el hombre más rico de la región. Al principio, él pensó que la chica era una cazafortunas, así que ocultó su verdadera identidad como millonario.

A medida que viven juntos, los sentimientos de uno por el otro se hacen más profundos. Sin embargo, la mentira de Fernando se convirtió poco a poco en una bomba de tiempo, y su amor de la infancia también regresó, por lo que debe decidir entre Coco y la otra mujer.

Dulce Deuda, Multimillonario Secreto ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Dulce Deuda, Multimillonario Secreto?

El drama chino Dulce Deuda, Multimillonario Secreto, también conocido en inglés como Ordinary Life and Poor Husband es una producción que se encuentra disponible en ReelShort, la popular plataforma de entretenimiento en formato vertical. Puedes ingresar al sitio web oficial o a través de la app móvil de ReelShort.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros nueve episodios. Sin embargo, para continuar con los 82 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en chino, no obstante, en ReelShort se publicó una versión doblada al español, por lo que sin problema podrás mirar el drama Dulce Deuda, Multimillonario Secreto.

Además, algunos episodios están disponibles sin costo en YouTube o en TikTok en el perfil de lindadrama888, donde puedes hallar en 10 partes el drama.

Otros dramas chinos que te pueden interesar:

Dulce Destino Contigo: Sigue la vida de Dolia Jiménez, una joven mujer graduada de una universidad de élite. Pero, un día, huye del matrimonio arreglado por su madre, Doña Camila, aprovechando su embarazo inesperado con Alejandro Mendoza, a quien de verdad ama, pero a quien sólo ha visto una vez en su vida. Cinco años más tarde, Dolia es madre de Tito. De forma inesperada, Alejandro se encuentra al pequeño y comienza a cortejar a Dolia.

Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce: Sigue la historia de Alba Cruz y Lux Suárez, quienes llevan tres años de casados, se casaron sin verse ni una sola vez y muy pocas personas supieron de este compromiso. Por las noches, Alba es la esposa del gerente, rodeada de lujos, pero durante el día, es su empleada, dependiendo de un miserable sueldo y teniendo que tragarse su orgullo y ser esclavizada por él.

Dulce Tentación: Sigue la historia de Clara que enfrenta una crisis económica provocada por el accidente de sus padres y la enfermedad de su hermano. Por la situación se ve obligada a buscar trabajos temporales y su destino la lleva a reencontrarse con Héctor, un hombre de alta sociedad con fama de mujeriego. Sin embargo, él en secreto lucha contra el crimen organizado.