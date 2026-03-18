Susana Zabaleta evoca al cabaret en El Lunario

EL AMOR, la amistad y la memoria artística se entrelazan en “Soy loca por ti”, el más reciente sencillo con el que Susana Zabaleta vuelve a la música con un espíritu profundamente teatral. La intérprete mexicana presenta el tema junto con su videoclip, una producción inspirada en el cabaret clásico de mediados del siglo XX, y anunció que este universo estético llegará también al escenario en su próxima presentación el 20 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional.

El clip recrea la atmósfera de los años 40 y 50, una estética que siempre ha fascinado a la artista. “Empecé cantando cabaret mientras estudiaba ópera. Era algo rarísimo, pero me encantaba esa libertad donde podías subirte al escenario y decir lo que fuera”, explicó.

Para ella, ese espíritu irreverente es fundamental en la tradición artística: “El cabaret hablaba de lo que estaba pasando en el país, de lo que había ocurrido la semana anterior. Era como los corridos antiguos que contaban historias. Había una apertura impresionante”.

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Zabaleta también subrayó que el video funciona como un tributo a las grandes figuras del género y del espectáculo burlesco. “Es un homenaje a todas esas artistas que hacían cabaret, a mujeres que se subían al escenario y dominaban todo”, afirmó.

El sencillo, que ya está disponible en plataformas digitales, también refleja el momento emocional que vive la intérprete. “Todos los amores en la vida te cambian. Cuando estás muy triste o cuando te abandonan, también haces cosas muy hermosas. El artista lleva los sentimientos a un grado mucho más elevado”, comentó.

Además del lanzamiento musical, la cantante adelantó que el concepto cabaretero llegará al escenario del Lunario, donde planea un espectáculo lleno de música en vivo y teatralidad. “Me encantaría llevar una gran banda con influencias de los 40 y 50, donde los músicos se escuchaban unos a otros y la cantante era parte de ese gran sonido”, comentó Susana Zabaleta.

Incluso la intérprete sueña con un formato más ambicioso: “Sería maravilloso combinar mi orquesta con una clásica y hacer un verdadero cabaret en el escenario”.

Concierto

Cuándo: 20 de marzo

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Horario: 21:00 horas