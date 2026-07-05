La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México mantiene a los fans sumidos en la intriga desde hace semanas. Aunque se esperaba conocer al primer participante este domingo 5 de julio, la producción decidió modificar los planes.

Descubre en La Razón cuándo se dará a conocer el primer participante de LCDLF.

LCDLF México cambia planes: ¿Cuándo se dará a conocer al primer participante?

Galilea Montijo anunció en el programa Hoy que el primer habitante de la nueva edición no se revelaría este domingo como estaba previsto. La producción tomó la decisión de posponerlo para que el público pudiera disfrutar del encuentro de la Selección sin distracciones.

El anuncio oficial se realizará el lunes 6 de julio a las 20:28 horas, en una transmisión especial que marcará el inicio de las sorpresas rumbo al estreno del reality.

Galilea Montijo explicó: “Les tengo noticias de último minuto, hasta el día de mañana se va a revelar al primer o primera habitante de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ para que todos podamos disfrutar del juego de la Selección sin ningún pendiente”.

¿Quién será el primer integrante de La Casa de los Famosos México 2026? ı Foto: Especial

Ellos son los conductores de La Casa de los Famosos México 2026

La conducción principal de LCDLF México estará a cargo de Galilea Montijo, quien regresa como figura estelar.

Diego de Erice y Odalys Ramírez se encargarán de las galas regulares, mientras que Ricardo Margaleff y Wendy Guevara volverán para las pre y postgalas.

En el mundo digital, la encargada será Marie Claire Harp, quien aportará frescura y cercanía con la audiencia en plataformas sociales.

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