El Buki reza por el triunfo de México contra Inglaterra: ‘Te encargamos Virgencita’

Marco Antonio Solís ‘El Buki’ compartió a través de redes sociales una oración a la Virgen de Guadalupe antes del partido México-Inglaterra en el Mundial 2026, donde pidió por la victoria del conjunto tricolor.

El Buki reza por el triunfo de México

El cantante originario de Michoacán encendió las redes sociales con su mensaje en el que pedía a ‘la madre de México’ por la victoria de la Selección Mexicana, un detalle que emocionó a millones de creyentes y mexicanos dentro y fuera del país.

¿Y si sí? 🙏🏽🇲🇽 Hoy más que de costumbre te encargamos Virgencita 🫶🏽 En especial a @miseleccionmx 💚🤍♥️ pic.twitter.com/f6b54ZcM4j — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) July 5, 2026

“¿Y si sí? Hoy más que de costumbre te encargamos Virgencita. En especial a @miseleccionmx", escribió El Buki al incluir una foto de la Basílica de Guadalupe con una enorme bandera de México.

Un día antes del partido, el famoso había dejado un amplio mensaje en su cuenta de Instagram en el que destacaba la importancia del partido de octavos de final. ”Mañana es un día que pasará por generaciones en la historia de millones de mexicanos. Y lo será porque será el día donde ojalá todos entendamos que en nuestro país, SÍ, ese que es de TODOS, el futbol es MUCHO más que sólo futbol", indicó.

“Mañana @miseleccionmx jugará contra Inglaterra en el legendario EstadioAzteca donde seguramente conseguirá dar un paso más adelante en la contienda mundialista. El sueño mañana no sólo es pasar del quinto partido, no sólo es cumplir con el #YSiSí que hoy es un dogma para millones, mañana el sueño es ver como siempre hemos podido y siempre podremos", siguió.

Finalmente, dejó un mensaje contundente para el país: “México creo en tí, en tu gente, en la unión que hemos visto y gozado, mañana (como siempre nada más que luego parece que algunos se olvidan) mañana vamos todos juntos para el mismo lado. Arriba el tricolor y que VIVA MÉXICO”, finalizó.

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