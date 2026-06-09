¿Quién es Mariano Brozincevic del reality Volverías con tu Ex 2?

Mariano Brozincevic promete dar mucho de qué hablar en la segunda temporada del reality show Volverías con tu ex?. Desde Perú, el argentino asegura que mostrará una nueva faceta de si mismo frente al público del programa.

¿Quién es Mariano Brozincevic?

Mariano Brozincevic es un hombre argentino de 44 años de edad que actualmente reside en México, pero destacó principalmente en la televisión chilena, donde sorprendió a todos con su faceta de galán y su carisma en el programa Volverías con tu Ex?

Tiene una hermana. Estaba saliendo con la influencer Macarena Andrea. Anteriormente salió con Lorean Gálvez Antoine en el 2017.

En su cuenta de Instagram, el influencer cuenta con 133 mil seguidores, con quienes comparte sus viajes, celebraciones, eventos públicos y su vida disfrutando de las playas de México. Según sus redes, es terapeuta biomagnetista, conductor y creador de contenido.

La participación de Mariano Brozincevic Volverías con tu Ex

En la primera temporada del programa de Mega, sus actitudes con otras participantes mientras mantenía una relación con Yasmín Valdés lo convirtió en el villano de la temporada por sus coqueteos dentro del encierro.

Todo ocurrió en el año 2016, cuando el programa dio de qué hablar por el estilo coqueto de Mariano y como esto provocaba fuertes celos por parte de Yasmín, quien también recibía críticas por ese motivo.

Ahora, para esta nueva temporada, Mariano promete que lo conoceremos bajo una nueva luz. “Ya no soy el mismo de antes. Hoy soy muy honesto, voy siempre con la verdad y ya no me gusta andar jugando a dos bandos”, sentenció.

Si bien, la pareja terminó la primera temporada del reality unidos, tras salir del encierro terminaron luego de que la actriz revisara las imágenes del encierro donde él constantemente la traicionaba con otras mujeres como Paula Bolatti y Gala Caldirola.

Para el proyecto, veremos nuevamente al famoso junto a Yasmín Valdés en el encierro. Si bien han pasado 10 años, ella recuerda cada uno de los episodios que él negó dentro del programa, por lo que no cabe duda que se viene mucho drama.

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