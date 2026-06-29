¿Quién será el primer integrante de La Casa de los Famosos México 2026?

El 26 de julio comienza La Casa de los Famosos 2026, el programa de telerrealidad que ha conquistado por años al público mexicano y en su cuarta edición, viene recargada con más drama, romance, diversión y polémicas.

Con el anuncio del estreno, los seguidores del proyecto se encuentran ansiosos de saber más sobre quiénes serán los habitantes que participan en el reality show y cuándo serán revelados. Ahora te contamos los detalles.

¿Quién será el primer integrante de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, se desconoce quiénes son los participantes que conformarán La Casa de los Famosos México 2026. El programa siempre trata de mantener en mayor secreto con quiénes firma contratos para no perder la sorpresa del público.

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Se desconoce quién será el primer habitante confirmado del programa. Según informó Galilea Montijo, el primer habitante será anunciado el 5 de julio y a partir de la fecha, se revelará un famoso por día hasta el 19 de julio.

En ese sentido, se espera que se conocerán al menos a 14 habitantes, aunque a producción podría sorprender con uno o más anuncios adicionales antes del lanzamiento o incluso durante la gala de estreno.

A pesar de que no hay nombres oficiales, se han comenzado a especular quiénes podrían ser los participantes del programa mexicano, destacando nombres como Karina Torres, el inflluencer Massad, Fede Vigevani, entre otras personalidades.

Incluso hay una lista filtrada por parte de supuestas fuentes internas que mencionan a diversas estrellas del entretenimiento como las siguientes:

Consuelo Duval

Sylvia Pasquel

Daniela Luján

Eduardo España

Susana Zabaleta

Omar Chaparro

Tammy Parra

Ale Ríos

Karina Torres

Emiliano Aguilar

Cynthia Klitbo

Yahir Othon Parra

Cry

Aldo Rendón

La Casa de los Famosos México 2026 ı Foto: Televisa

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