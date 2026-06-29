La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo revelan a los integrantes del reality show?

Ya se reveló que el próximo domingo 26 de julio tendremos de vuelta una temporada más de La Casa de los Famosos México 2026 a partir de las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas y en la transmisión 24/7 a través de ViX.

Poco a poco, se revelan nuevos detalles de la cuarta edición del exitoso reality show, incluyendo quiénes son los conductores oficiales del programa, lo que enciende las expectativas sobre los nuevos habitantes.

¿Cuándo revelan a los integrantes de La Casa de los Famosos México?

Como ha ocurrido en temporadas pasadas de

, podemos esperar que las revelaciones de las identidades de los participantes se vayan dando conforme se acerca la fecha de estreno.

En la segunda temporada, las revelaciones se fueron dando en los diferentes programas de Televisa de manera diversa y en la tercera, nos revelaban pistas iniciales con imágenes de los zapatos de los participantes.

Ahora, esta tercera temporada parece tener un nuevo concepto de revelaciones, que seguramente tiene que ver con la apariencia de muñecos que mostraron en el más reciente avance del proyecto.

En ese sentido, la participación de Galilea Montijo se confirmó después de mostrarla en una caja de muñecas. Incluso, la actriz contó con una muñeca en tamaño miniatura de ella para confirmar que nuevamente sería conductora del programa.

Por este motivo, podemos esperar que las revelaciones sean algo similares con la primera, aunque es probable que se realicen en diferentes programas, horarios e incluso que algunos sean en redes sociales a través de transmisiones en vivo.

Asimismo, los próximos anuncios de participantes podrían comenzar a partir de esta misma semana y en las siguientes e incluso, el mismo día 26 de julio durante el inicio del programa.

Sin duda alguno, para no perdernos todos los detalles sobre La Casa de los Famosos México 2026, lo más importante es mantenernos atentos a todos los anuncios que irán revelando en las próximas semanas y que nos darán más detalles de cómo se vivirá esta nueva temporada.

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