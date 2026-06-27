Caen dos presuntos integrantes de La Unión Tepito en la alcaldía VC

Dos presuntos integrantes de un grupo delictivo con operaciones en la zona centro de la Ciudad de México fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante un operativo derivado de trabajos de investigación y denuncias ciudadanas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que uno de los detenidos fue identificado como Alexis “N”, señalado como integrante de una organización dedicada a la extorsión y al narcomenudeo. Junto con él fue capturada María Fernanda “N”.

De acuerdo con el funcionario, durante la intervención los policías aseguraron más de 100 dosis de presunta droga, entre marihuana, cocaína y crystal, además de un arma de fuego corta con cartuchos útiles, teléfonos celulares de alta gama, dinero en efectivo y un vehículo.

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“Seguimos trabajando para detener a quienes cometen delitos y generan violencia, para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz para todas y todos en nuestra Ciudad”, escribió Pablo Vázquez Camacho en sus redes sociales al dar a conocer la detención.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Alexis "N", integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro, dedicado a la extorsión y narcomenudeo.



Fue detenido junto a… pic.twitter.com/XzzDBgkyyt — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 27, 2026

Asimismo, se informó que Alexis “N” es identificado por las autoridades como presunto integrante de La Unión Tepito y que al momento de su captura portaba un brazalete electrónico, una medida cautelar que le permitía enfrentar un proceso penal en libertad bajo supervisión judicial.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha precisado el proceso judicial por el que presuntamente utilizaba el dispositivo de monitoreo electrónico.

Los dos detenidos, junto con la droga, el arma de fuego, el dinero, los teléfonos celulares y el vehículo asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

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MSL