Detienen a ‘El Irving’, líder de la ‘Unión Tepito’, en Eje Central Lázaro Cárdenas.

Mientras los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc, para la prevención de delitos alto impacto, detuvieron a Irving “N”, alias “El Irving” e identificado como líder de la “Unión Tepito”, junto a una mujer extranjera en posesión de aparente droga y un arma de fuego.

Fue en la calle Beethoven y su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas cuando observaron que el presunto líder de la “Unión Tepito” portaba en sus manos lo que parecía ser una pistola, quien estaba acompañado de una mujer, por lo que se aproximaron y les realizaron una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Irving "N" identificado como líder de un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro.



Fue detenido junto con una mujer en… pic.twitter.com/tH8SpWUb7z — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 16, 2025

Resultado de lo anterior, les aseguraron un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con una sustancia parecida a la droga conocida como tusi, tres dosis de aparente cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de lo que pudiera ser crystal, 98 envoltorios con una hierba verde similar a la marihuana, además de un vehículo en el que se encontraban recargados.

Por lo anterior, el hombre de 28 años de edad identificado como Irving “N”, alias “El Irving” e identificado como líder de la “Unión Tepito”, y la mujer de 22 años de ciudadanía extranjera, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

JVR