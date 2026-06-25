Detienen a 9 falsos elementos de la Guardia Civil en Michoacán con arsenal táctico

Los presuntos delincuentes utilizaban camionetas con rótulos falsificados para simular patrullajes oficiales en la región.

Un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y el Ejército Mexicano derivó en la detención de 9 hombres en el municipio de Zinapécuaro.

Las personas capturadas se encuentran presuntamente relacionadas con el delito de usurpación de funciones, debido a que portaban uniformes, credenciales con emblemas corporativos, armamento y equipo de comunicación.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos no contaban con una acreditación legal legítima, presentando inconsistencias al momento de identificarse ante las fuerzas del orden.

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Circulaban en camionetas con logos falsos

Durante el operativo, se detectaron dos camionetas tipo pickup que circulaban con emblemas similares a los de una corporación policial real, pero eran falsos. Dichas unidades balizadas se encontraban tripuladas por el grupo de civiles armados.

Tras realizar la revisión física y de documentos de identificación, los elementos estatales y federales procedieron a su arresto inmediato al comprobarse la irregularidad de sus funciones.

Decomisan armamento, equipo táctico y drogas

En el lugar de los hechos, las autoridades ministeriales y de seguridad aseguraron un importante arsenal que se encontraba en posesión de los implicados.

El balance arrojó la retención de 9 armas largas, 7 armas cortas, 38 cargadores para armamento largo y 5 cargadores para arma corta. Asimismo, se contabilizaron y resguardaron más de mil cartuchos útiles de diversos calibres.

Además del armamento pesado, el personal operativo de seguridad decomisó 9 chalecos balísticos, 3 cascos balísticos y diversos radiocomunicadores que el grupo delictivo empleaba para coordinar sus traslados.

Junto con el equipo táctico y los dos vehículos blindados con insignias apócrifas, se confiscaron aproximadamente 35 gramos de una sustancia granulada con las características físicas propias de la metanfetamina. El expediente integrado y el lote de objetos quedaron a disposición de las autoridades.

Junto al armamento pesado y los chalecos antibalas las autoridades ministeriales encontraron dosis de presunta metanfetamina. ı Foto: Especial.

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JVR