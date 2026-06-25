Autoridades de Michoacán y federales arrestan a ‘Sierra 1′, generador de violencia

Como resultado de un operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logró la detención de Ernesto Rafael “N”, el “Sierra 1”, identificado como objetivo prioritario por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto, con presencia en la zona Oriente de Morelia.

La acción operativa se llevó a cabo mediante un cateo autorizado por un Juez de Control en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del Nororiente de Morelia.

Durante la diligencia fueron localizadas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como diversas dosis de sustancias con características de narcótico, por lo que Ernesto Rafael y una mujer, identificada como su pareja, fueron detenidos en flagrancia por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Derivado de los trabajos de inteligencia e investigación, la FGE y la SSP mantienen abiertas diversas indagatorias en las que Ernesto Rafael “N” es investigado por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto, además de ser líder delincuencial y ser el encargado de la red de extorsión a madereros y comerciantes en Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte y localidades como El Capulín y El Duende, además de mantener asolados a los ambientalistas de la zona.

De igual manera líneas de investigación lo señalan como probable responsable del homicidio registrado en agravio del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, así como por otros hechos relacionados con el secuestro agravado de tres hombres registrado durante el 2025.

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas de inteligencia, investigación y operación para combatir a quienes generan violencia en Michoacán y garantizar la seguridad de las y los michoacanos.

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FGR