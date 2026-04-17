Detienen con armas y droga a tres presuntos integrantes de la ‘Unión Tepito’ en Anáhuac

Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), informó sobre la detención de tres hombres señalados como presuntos integrantes de la Unión Tepito, tras un operativo relacionado con un reporte de disparos ocurrido el pasado 15 de abril en la colonia Anáhuac.

La dependencia indicó que los detenidos fueron identificados como Santiago de Jesús “N”, Ángel Iván “N” y Joaquín “N”, quienes estarían vinculados con un grupo delictivo relacionado con el hecho violento registrado en la zona.

#Importante | Resultado del reforzamiento de los patrullajes preventivos en @AlcaldiaMHmx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Santiago de Jesús "N", Ángel Iván "N" y Joaquín "N", presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con un reporte de disparos ocurrido el 15… pic.twitter.com/5wCUFICDuB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 17, 2026

Las autoridades dieron seguimiento a las investigaciones para ubicar a las personas involucradas con los hechos registrados.

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Los agentes ubicaron a dos hombres a bordo de una motoneta negra con rojo que actuaban de forma inusual, en la calle Laguna de Guzmán y Tercera Cerrada de Laguna de Guzmán. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron ocultar un objeto entre sus ropas y encender la unidad para retirarse del lugar.

Los oficiales les dieron alcance y, conforme a los protocolos de actuación policial, realizaron una revisión preventiva. Durante la inspección, se localizó una bolsa con aproximadamente un kilogramo de aparente marihuana, un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles y dos teléfonos celulares.

Las autoridades capitalinas señalaron que, con estas acciones, ya suman cinco las personas detenidas en relación con el mismo caso registrado en la colonia Anáhuac, mientras continúan las investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con autoridades, los detenidos estarían relacionados con una célula de la Unión Tepito, organización que mantiene presencia en la capital y disputas por el control de la venta de droga en distintas zonas.

Asimismo, se les vincula de manera preliminar con la portación y exhibición de armas de fuego, así como con la posible difusión en redes sociales de actividades relacionadas con la venta y distribución de narcóticos.

Las indagatorias continúan abiertas para determinar la participación exacta de los detenidos y ubicar a otros posibles implicados en los hechos violentos del 15 de abril.

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MSL