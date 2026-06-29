Así fue la nueva detención del suegro de Andy Benavides, Octavio Leal

La detención de Octavio Leal Moncada fue confirmada por el Gabinete de Seguridad Nacional, mientras que el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC )aparece que el hombre de 83 años fue capturado este 28 de junio.

Tras darse a conocer esta información, en redes sociales volvió a resurgir el parentesco que tiene el hombre con la influencer Andy Benavides, ya que éste es su suegro.

Las páginas dedicadas al espectáculo retomaron la información del suegro de Andy Benavides. Como fue el perfil de la creadora de contenido “Reina Veneenosa” en Instagram.

Así detuvieron al suegro de Andy Benavides

El Registro Nacional de Detenciones de la SSPC se describe que Octavio Leal, al momento de la detención, vestía una guayabera blanca, un pantalón café claro, así como unas sandalias negras con calcetines negros.

Hasta el momento las autoridades no han revelado cuál es el motivo de la detención del hombre de 83 años de edad y que ha sido señalado por ser el fundador y principal dirigente de la organización llamada columna cívica “Pedro J. Méndez”.

Registro Nacional de Detenciones sobre detención de Octavio Leal ı Foto: Especial

Octavio Leal ha tenido anteriormente problemas con la justicia, en el 2022 también fue detenido, captura que fue de las más mediáticas, ya que en ese momento resaltó el vínculo familiar que tiene con Andy Benavides.

En ese entonces la Fiscalía de Tamaulipas emitió un comunicado para informar de la detención y señaló que la captura se dio tras ser “cumplimentada orden de aprehensión contra Octavio ‘L’ por el probable delito de homicidio calificado, ilícito registrado en Hidalgo, Tamaulipas”.

#FGJT_Informa En acción coordinada de la @FGJ_Tam y la @FiscaliaNL, en #Monterrey, #NuevoLeón, fue cumplimentada orden de aprehensión en contra de Octavio “L” por el probable delito de homicidio calificado, ilícito registrado en #Hidalgo, #Tamaulipas pic.twitter.com/9zO4Hfn5Ew — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 6, 2022

Octavio Leal salió en libertad semanas después de haber sido detenido en 2022, luego de que un magistrado de laSala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocó el auto de formal prisión.

¿Cómo reaccionó Andy Benavides a la detención de su suegro?

Actualmente, Andy Benavides no se ha pronunciado sobre la nueva captura de su suegro, pero en 2022 la famosa influencer publicó un comunicado para deslindarse completamente de la relación familiar y señaló que estaba al tanto de la situación, pero que ni ella ni sus hijas han convivido con él.

“Estoy enterada por algunas noticias, de la situación legal del papá de Tavo, a quien no conozco y no sé nada del tema, ya que él no ha sido parte de mi vida ni de la de mis hijas y espero de todo corazón que se aclare todo muy pronto”, escribió la creadora de contenido en redes sociales en 2022.

Mensaje de Andy Benavides ı Foto: Redes sociales

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