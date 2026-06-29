Influencer Nara Bask denuncia estafa tras llamar al 911 en CDMX | VIDEO

La influencer coreana Nara Bask reveló que sufrió una estafa después de que por sentirse mal en medio de las celebraciones por el Mundial 2026, llamó al 911 y profesionales la alarmaron con que supuestamente, debía ser atendida de urgencia en un hospital privado.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido coreana publicó un video en el que narra brevemente lo ocurrido. Aquí te compartimos todos los detalles.

Así estafaron a Nara Bask en un hospital de la CDMX

En el video, podemos ver a Nara Bask acostada con una bata de hospital y algunos cables en su cuerpo. “Acabo de ser estafada por un hospital de Ciudad de México. Me ingresaron porque me tomé un shot de tequila", comenzó.

La joven admitió que se le bajó la presión y eso estaba afectando su movilidad. “Yo no me podía mover. Llegaron los de la ambulancia y me dijeron ‘no, es que tienes síntomas super irregulares, tu corazón puede estar teniendo taquicardia, tenemos que llevarte al hospital y hacerte todos estos servicios”, recordó.

Mencionó que aunque le dijeron que la ambulancia era gratis, le cobraron 24 mil pesos. “Cuando llegué mis sábanas estaban sucias y tenían manchas de sangre”, afirmó y comentó además que querían que se desvistiera donde habían cámaras, aunque le dijeron que no estaban activas.

Según explicó en el texto de la publicación, les dijeron que no fueran a un hospital público, ya que "probablemente tendrían que hacer mucho papeleo y esperar más tiempo", por lo que les recomendaron un hospital privado “porque supuestamente recibiría una mejor atención”.

"Cuando llegamos, yo seguía muy mal y prácticamente no estaba consciente de lo que pasaba. Mientras tanto, a mi amigo le hicieron firmar la autorización de mis servicios por tratarse de una supuesta urgencia“, explicó.

Mencionó además que en el hospital le pidieron un depósito de 8 mil pesos y después le cobraron 16 mil 777 pesos por la atención médica. “En total terminé pagando $48,777 pesos”, reveló y mostró la cuenta final.

También contó que cuatro doctores trataron de canalizarla sin éxito. "Me picaron varias veces sin poder encontrar la vena y terminé llorando del dolor. Al final tuvo que llegar una supervisora para colocarme el suero correctamente“, relató.

"Lo que más me sorprendió fue el diagnóstico final. Después de decirnos al principio que podía tratarse de algo grave, al final simplemente me dijeron que necesitaba descansar y dormir bien. Sinceramente me sentí estafada“, finalizó Nara.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron ante la anécdota de la creadora de contenido. Muchos destacaron la importante de siempre verificar costos antes de aceptar traslados y optar por servicios públicos o confirmar con seguros médicos en caso de dudas para evitar estafas.

¿Quieres saber más?

Aldo De Nigris fue estafado por Salt Bae en su restaurante de CDMX | VIDEO

Critican al esposo de Lupita Villalobos por ‘escena de celos’ en partido del Mundial | VIDEO

Hombre que se burló de influencer coreana en el Mundial lanza ‘disculpa’ y renuncia a su cargo | VIDEO

Mundial 2026: Influencer coreana denuncia racismo de aficionado mexicano en Guadalajara